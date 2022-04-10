決戰黃金周　潘孟安挺「邁盟」到底，盡量協助優秀的後進

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潘孟安認為，湯詠瑜是這一區唯一的律師參選人，也是全台唯一的台美雙律師參選人，擁有國際法律談判經驗，這麼優秀的新人若是當選，一定可以為地方提供專業的法律服務，做最佳的「市民辯護人」。
潘孟安下午也利用空檔時間為現任三民區何權峰議員、旗鼓鹽簡煥宗議員在博愛、大順路口拜票，潘孟安指出，這兩位現任的議員十分優秀，尤其高屏生活圈的情況下，高雄、屏東雙邊的建設都息息相關，在任職議員期間，很多相關的服務請託案件及兩縣市的協調都有透過這兩位優秀年輕議員幫助，為國家惜才，為此特來幫忙這兩位具戰鬥力的年輕人站台。
簡煥宗議員表示，潘孟安對於屏東的縣政治理，大家有目共睹，更是他們學習的對象，尤其「我屏東、我驕傲」讓大印象深刻。何權峰議員表示，縣長認真為民服務的態度是所有民意代表的典範，未來我們會更加努力，為地方爭取更多的建設，繼續來為高雄發展打拼！
大岡山市議員參選人陳慶鴻表示，非常感謝潘孟安從屏東遠道而來替他拉抬人氣，這十年大大小小每個選服、會勘、公聽會都親力親為，大岡山的鄉親對自己十分熟悉，接下來即將面臨選民的驗收，相信十年服務大家都看在眼裡，會做出最聰明的決定。這幾個月下來許多外縣市的立委、議員都來相挺，感謝大家的情義支持，相信最能打動人心的是長年以來不間斷的陪伴與服務，也期盼大岡山在地的鄉親能夠認同，在下一個十年，可以繼續陪伴大家。
前新苓市議員參選人湯詠瑜表示，面臨對手鋪天蓋地的電視、看板廣告圍攻，儘管是一場不對等的初選，自己的態度始終像名字一樣－「勇於」面對，唯有如此，未來才能「勇於」幫市民在議會爭取「最佳利益」。湯詠瑜表示，初選這幾個月已經走過前金新興苓雅121里，輕裝徒步，家戶拜訪，因為資源不多，所以做自己的派報員，親手將每一份文宣投進郵箱、交到鄉親手上、自我介紹，並闡述自己的從政理念，湯詠瑜認為，唯有最近距離的接觸，才能夠獲得更多的認同。