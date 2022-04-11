上海抗疫亂象+1！陰性要隔離、訊息混亂　錄音檔微博瘋傳

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錄音中提到，疾控中心負責人上門通知，要拉夫妻去方艙醫院隔離，去哪個方艙醫院不清楚，警察也拿不出陽性報告，只強調自己是在執行命令，必須要帶他們走，即使夫婦在與對方的對話中反覆提到自己有陰性報告，警察卻一直不接受，只說接到的指令就是執行。
錄音檔中的女子氣炸，直罵：「這個社會還有公義可言嗎？我只是想申請一下複測，我的手機上的報告是陰性，你說的陽性哪來的，我已經打電話給過疾控中心了，疾控中心說他的數據來自於醫院，他讓我找醫院去，我在醫院我也錄音了」、「我已經打過12345投訴，他們已經在去核查是公立醫院的數據出現錯誤，現在我們一家都是陰性，你們把我拉到方艙醫院去去幹嘛？」
錄音中的女性表示，公立醫院將她孩子的檢驗報告輸入錯誤成陽性，因此她打電話投訴後，目前正在重新審核的流程中，而且夫妻倆明明就是陰性，若進入方艙醫院，恐怕會有感染的風險；警察卻表示，接到疾控中心通知名單時，並沒有收到陽性報告，但要求他們先去方艙，後續可以投訴。
女子情緒激動，一遍遍喊著；「我們是陰性，我們有證據」，「這是在草菅人命。陰性去了方艙，怎麼可能不被感染呢」，就連同住男子也說到哽咽：「你們要把陰性逼成陽性嗎」，執法人員仍堅持：「我不管我說你是你就是」、「不要跟我廢話，我現在接到的命令就是這樣」、「我們是執行上面的命令，執行錯了也不是我們的錯」。
錄音檔在微博上瘋傳，不少中國網友都表示：「作為一個曾經因為錯誤名單被凌晨三四點通知為密接等待轉運的人，我實在很理解他倆的無奈」、「這個工作人員是機器人嗎沒有自己的意識一樣無語了」、「也許工作人員真的很累，每天有大量的任務要完成，完不成可能也會面臨我們所不知道的處罰，但是大家都是活生生的人，人命關天，怎麼面對他人的苦難能這麼冷漠」、「沒辦法信息太混亂了」。
然而，也有不同的意見認為：「手機上健康雲的報告都是假的，疾控通知的是真的」、「她就是跟警察耍賴，這種人很多，警察肯定日常也見的多了」；但立刻遭到另一派民眾質疑：「為什麼就不能再複核一次或者帶著報告來呢」、「人家拿到的是公立醫院直接發到手機上的陰性報告，不是健康雲的fake綠碼」、「好好聽錄音，已經打電話跟醫院確認是陰性」。
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