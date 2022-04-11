渣男偷吃假閨密！大馬女神怒PO正面照：不敢再相信男生
在IG上擁有224萬粉絲追蹤的大馬「鋼琴女神」李元玲，以甜美外型、健美身材著稱，常和粉絲分享養眼美照，她近日發文吐露人生不順遂，引發網友關心，結果原因出爐，竟是同時被前男友和閨密背叛，她昨（10）日深夜無預警曝光前男友、閨密正面照，痛訴渣男私下偷吃，以後不敢再相信男生，突如其來的爆料引起熱議。
李元玲發文第一句就以「渣男Alert（警報）」警告外界，表示和前男友交往後百般配合，對方經濟能力有限，所以她委屈自己，約會不敢吃大餐高消費，買單次數甚至超越前男友；由於對方不願公開關係，某次她在社群平台貼出情侶合照竟遭大罵，只好趕緊撤下，未料他竟騙外人說「是我一廂情願纏著他」。
更慘的是，李元玲帶著前男友唱KTV，介紹給閨密相識，沒想到她們私下瞞著自己約會，男方突然變得冷淡，偷偷瘋狂約會她的女生朋友，對感情的付出被踐踏，尤其同時被兩邊背叛受傷更深。她也怒PO和女性友人合照，表示不敢再相信閨密，坦言很長一段時間都沉浸在極大的痛苦中，「我躲在家裡無法再出門見人，或許只是憂鬱症吧，也不敢再相信男人」。
但為了不讓其他女生再受害，李元玲決心站出來警告女生們，不要掉入前男友的圈套，「他現在還在跟多位女孩調情，但總是告訴別人自己單身」，此事曝光後，她接獲許多網友私訊，表示該男從以前就是劈腿慣犯，安慰她早點認清比較好，她也樂觀看待未來情事，直呼「已經放下過去，從新開始，還是有好男人在等我」。