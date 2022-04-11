渣男偷吃假閨密！大馬女神怒PO正面照：不敢再相信男生

在IG上擁有224萬粉絲追蹤的大馬「鋼琴女神」李元玲，以甜美外型、健美身材著稱，常和粉絲分享養眼美照，她近日發文吐露人生不順遂，引發網友關心，結果原因出爐，竟是同時被前男友和閨密背叛，她昨（10）日深夜無預警曝光前男友、閨密正面照，痛訴渣男私下偷吃，以後不敢再相信男生，突如其來的爆料引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李元玲擁有魔鬼身材。（圖 / 李元玲IG）

▲李元玲擁有224萬粉絲追蹤。（圖 / 李元玲IG）

李元玲發文第一句就以「渣男Alert（警報）」警告外界，表示和前男友交往後百般配合，對方經濟能力有限，所以她委屈自己，約會不敢吃大餐高消費，買單次數甚至超越前男友；由於對方不願公開關係，某次她在社群平台貼出情侶合照竟遭大罵，只好趕緊撤下，未料他竟騙外人說「是我一廂情願纏著他」。

更慘的是，李元玲帶著前男友唱KTV，介紹給閨密相識，沒想到她們私下瞞著自己約會，男方突然變得冷淡，偷偷瘋狂約會她的女生朋友，對感情的付出被踐踏，尤其同時被兩邊背叛受傷更深。她也怒PO和女性友人合照，表示不敢再相信閨密，坦言很長一段時間都沉浸在極大的痛苦中，「我躲在家裡無法再出門見人，或許只是憂鬱症吧，也不敢再相信男人」。

▲李元玲PO出渣男照片，希望外界不要再受騙。（圖／翻攝李元玲IG）