聲援白狼被罵翻！張懷媗340字道歉了　網不領情續開砲

我是廣告 請繼續往下閱讀
張懷媗為張安樂抱不平，說他到場什麼也沒做，為何要扭曲他，更直言「台灣的司法與警察嚇到她了」，對於警方的行事感到失望，大甲媽的神聖護駕，讓他好心情也沒了，但網友見此貼文，紛紛留言質疑「未成年人沒打三劑疫苗，為何可以參加遶境或接轎？」，張懷媗則回應「抬轎的人一定要打三劑，旁人不用」，再度引來網友反嗆「不管抬轎或是參加香客，一律都須打滿三劑才能參加」，要他好好看清楚遶境防疫指引。
面對網友質疑，張懷媗再度發文，提出7項說明，仍舊止不住網友怒火，昨日晚間她以「不經一事不長一智，一樣米養百樣人，思想萬萬種」為題，向被她不經意傷及到的人與單位道歉，稱自己情緒抒發太快又不完整。
但話鋒一轉，她又說，她發表的是她看到的事，請大家不要扭曲與加註其他，並表示「每個人都有表達權，也有自由選擇權」，身為公眾人物的她，在正義直白時欠缺考量，以後會小心思考與處事的。
最後張懷媗還po出一段直播畫面，解釋她為什麼說沒有搶轎，因為抬的人跟接轎的人是同一群人，且是自己人傳自己人，並標註「鬧劇到此為止吧」，並說「這是他不懂政治與勢力的地方」，又掀起網友怒火，湧入留言反嗆「哪來的正義」、「藝人最壞榜樣，網路散播不實言論」、「幾歲了？」、「你不懂政治還隨便盲挺張先生真不知道在說甚麼了」、「不用裝無辜」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。