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機車突被貼「詭異紙條」！恐怖內容曝光　眾抖爆：快報警

▲原PO表示機車被貼上一張詭異紙條，不知道是啥意思，豈料網友們翻譯完後卻抖爆，建議原PO趕快報警。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲原PO表示機車被貼上一張詭異紙條，不知道是啥意思，豈料網友們翻譯完後卻抖爆，建議原PO趕快報警。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 09:17:39

如果車子被貼詭異紙條該怎麼辦？一名網友昨（10）日發文，表示車子被貼上一張詭異紙條，但因為字體潦草，實在看不清楚是什麼意思，因此發上來求助，豈料網友們翻譯完後卻抖爆，建議原PO趕快報警。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「車子被貼奇怪的紙 跪求翻譯」為題發文，表示昨（10）晚停在某醫院人行道停車格內，牽車時發現車子被貼了一張詭異的紙條，「看也看不懂，沒什麼邏輯，跪求各路語言大師、密碼學專家幫忙解密一下，另外這應該不會受理報案吧」，從原PO貼出的照片可以看到，一張看似是A4大小的白紙上寫滿紅字，並且用六張膠帶黏在機車座墊上，模樣相當詭異。

▲原PO的機車被貼上詭異紙條。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO的機車被貼上詭異紙條。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「這配色也太像符咒了吧，怕，用黑筆或藍筆寫還不會這麼毛」、「估計是精神疾病」、「X北，超級恐怖」、「報警吧！！」、「看到以為是符咒，嚇死我了」、「會不會是轉移衰運之類的」、「我之前也遇過一個，我在超商坐著，他衝進來給我紙條，上面寫，空間殺人犯，有名字，血型什麼的，超恐怖，我就報警了……」。

其中，也有網友幫忙翻譯，「管理員大樓老公，吸毒賣毒。嫖，郭保生（金）：夫妻生下賭1萬元，賭狗。李（季）喜（嘻）麗：53年次 4月25日，B型，中北路2樓吸毒/中北路：夫妻吸毒。翻譯：管理員的老公吸毒賣毒，夫妻欠下1萬元，根本賭狗 （管理員）姓名：李喜麗 53年次，4月25日生，在中北路（2樓/夫妻 ）吸毒」。

但也有網友認為，「這看起來很像躁症病人發作當內容欸！不用那麼認真要看出意思啦！」、「有些思覺失調症患者會把負面詞彙寫成一堆沒有語意的段落喔！不用看得太認真，因為沒有什麼特別的意思」、「會不會有可能是精神病人寫的？ 有些徵象是會把字句東湊西湊無法串在一起，應該是沒有惡意」、「我覺得是一個有精神疾病的人寫的，我在影印店打工的時候有一個精神疾病患者喜歡寫出那種完全看不懂的東西，然後印300－400張，拿去塞別人家的信箱」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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