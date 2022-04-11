台股早盤平盤震盪　化工農概、疫情概念股強勢抗跌

美股上週五（8日）四大指數跌多漲少，本土疫情升溫、台積電與大立光本週四舉行法說會，台北股市今（11）日開盤後在平盤上下震盪。權值股台積電早盤在平盤之下，跌5元來到562元。今日電子股雖熄火休息，但盤面焦點在鋼鐵族群與化工農概族群，而疫情概念股也不遑多讓，如ABC-KY、亞諾法飆漲停。
美股道瓊指數8日上漲137.55點，或0.4%，收34721.12點；那斯達克指數下跌186.3點，或1.34%，收13711點；標普500指數下跌11.93點，或0.27%，收4488.28點；費城半導體指數下跌77.3點，或2.42%，收3120.2點。而台北股市今日開盤跌11.49點，加權股價指數以17273.05點開出，早盤大盤在平盤上下20多點來回震盪。
權值股台積電本週四法說會將登場，早盤在平盤之下，跌5元來到562元。聯電跌1.5%，來到49.25元。南亞科相對強勢漲0.7%，群創、友達、國巨弱勢跌逾1%。另外，受惠美國Fed升息效應，金融股逆勢抗跌，玉山金、華南金、中信金、第一金、合庫金早盤漲逾1%。
而俄烏戰事未歇，化工農概族群如惠光與東鹼強勢漲逾8%，毛寶、台肥與興農漲幅則在3到6%之間。鋼鐵族群也紅通通，燁興、春源、豐興、中鋼構、燁輝、威致、彰源、新光鋼、佳大漲1到3%。另外，本土疫情升溫，快篩國家隊有譜，早盤相關概念股ABC-KY、亞諾法飆漲停，泰博、瑞基、寶齡富錦漲6到8%。