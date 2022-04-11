小熊貓妹妹「圓寶」長大要獨立　為換個人房牠拚了！

臺北市立動物園大貓熊家族成員包括爸爸「團團」、媽媽「圓圓」、姐姐「圓仔」及妹妹「圓寶」，為了讓這家族獨居型的動物們生活得更舒適，近期將進行貓熊館場地調整及改善工程，以便增加動物的活動空間與調度彈性。由於施工期間，外來的聲響及震動可能造成大貓熊的不安，因此保育員希望透過「減敏訓練」降低他們因為環境中突然的聲響而出現不安定的行為，執行這次任務的重要利器正是加強低重音藍芽喇叭。
大貓熊為獨居型動物，圓寶目前已經1歲9個月了，因此有必要在她獨立前，將貓熊館內的空間重新配置，新增室內欄舍、作業通道及改善空調配置。在工程正式進行前，已經開始對大貓熊們進行減敏訓練，保育員會先在貓熊館內播放施工的環境聲音，模擬破碎機具的鑽地聲響，每位家族成員對於藍芽喇叭所發出的聲響，反應也不太相同。
團團剛開始聽到這個聲音時，有點小緊張，並在展場來回走動幾次，圓仔第一次聽到這個聲音，豎起了耳朵，想確認聲音來自何方，並且躲到離音源較遠的地方。最淡定的則是圓圓，只是好奇的走到門邊想確認一下聲音的位置。年紀最小的圓寶則發揮為大貓熊寶寶應有的技能，遇到狀況時，一定要往樹上爬，因此圓寶聽到聲音就迅速的向上移動。經過這段期間的測試，大貓熊們對於這個聲響的反應已經明顯降低了。
這次的工程範圍為大貓熊館一樓的空間，施工期程預計將為期數個月，希望透過這次的減敏訓練，讓貓熊們在未來施工期間不會受到太大的影響，經由這次的改善工程，大貓熊館將會有新增的室內照養空間及全新的調度模式。（編輯：李惠婷）