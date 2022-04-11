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小班寫email追回翹臀珍！20年後再度訂婚　戲劇性不輸大S

▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克重燃愛火，向外界宣布訂婚。（圖／美聯社／達志影像）
▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克重燃愛火，向外界宣布訂婚。（圖／美聯社／達志影像）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-11 11:05:09

舊愛還是最美，「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）分手17年，靠寫Email追回舊愛「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），上演世紀大復合，如今交往滿1年，班艾佛列克2度求婚成功，認定珍妮佛洛佩茲就是命定的新娘，浪漫程度不輸大S、具俊曄。

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▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克超愛放閃，被外界稱為「班尼佛CP」。（圖／美聯社／達志影像）
▲珍妮佛洛佩茲（右）和班艾佛列克超愛放閃，被外界稱為「班妮佛CP」。（圖／美聯社／達志影像）
班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲2002年相戀，交往4個月就火速訂婚，當年形影不離的熱戀模樣，被封為「班妮佛」CP，狗仔隊日夜緊迫盯人，導致雙方壓力過大，2004年宣布分手，班艾佛列克後來和珍妮佛嘉納結婚，生下3個孩子，珍妮佛洛佩茲也與馬克安東尼結婚，育有一對雙胞胎。

▲珍妮佛洛佩茲釋出一段影片，流下感動眼淚，向粉絲證實結婚喜訊。（圖／翻攝珍妮佛洛培茲網站）
▲珍妮佛洛佩茲釋出一段影片，流下感動眼淚，向粉絲證實結婚喜訊。（圖／翻攝珍妮佛洛培茲網站）
雖然2人的婚姻都以離婚收場，但是並沒有馬上復合，班艾佛列克來電「龐德女郎」安娜德哈瑪斯（Anade Armas），珍妮佛洛佩茲也和職棒巨星A-Rod論及婚嫁，結果這些人都是生命中的過客，他們各自揮別錯的人之後，竟然舊情復燃，班艾佛列克在去年寫E-mail聯繫上珍妮佛洛佩茲，成功挽回17年前的舊情人。

▲珍妮佛洛佩茲手上戴著綠色鑽戒。（圖／翻攝珍妮佛洛培茲網站）
▲珍妮佛洛佩茲手上戴著綠色鑽戒。（圖／翻攝珍妮佛洛培茲網站）
近來珍妮佛洛佩茲在網站「On The JLo」中發布一段影片，畫面裡她眼眶含淚，凝視著一枚綠色鑽戒，在浪漫的背景音樂中說「你很完美」，並在推特自我介紹也加上一個鑽戒符號，證實和班艾佛列克再度訂婚，一圓當年沒有完成的遺憾。
 

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