防疫戰略已變！名醫：自然感染增加，有助群體免疫與抗體維持

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫情已無法清零？台灣半數人口仍無足夠保護力
新冠病毒本土個案連日突破三、四百起，疫情即將大規模爆發？中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衞福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬醫師受訪時表示，現今疫情態勢與去年不同，去年的Delta株重症率、死亡率皆高，而如今Omicron約99.79%感染者屬於輕症及無症狀，防疫策略亦須相應改變。
「去年面對Delta病毒，我們採取清零做法，在2個月內控制下來，這是正確的，主要是避免重症與死亡人數爆增，現在病毒演化朝弱化方向走，目前的中重症比例不到0.2%，疫情控制的觀念要改過來！」
黃高彬醫師指出，台灣目前確診人數約2.5萬人，而接種第三劑疫苗人口比例約51%，等於仍有半數人口沒有足夠保護力，只要一有病毒進來，2個人就有1個面臨高感染風險。必須考慮如何在感染人數漸次上升、維持足夠醫療量能之下，逐漸朝正常生活前進。
「疫情發展至今，堅持完全清零對台灣很可能只有傷害、沒有好處，畢竟人類需要經濟、文化各種交流活動，如果沒辦法走出去，也不能開放國外人士進來，台灣恐將變成『世界的孤兒』，這是大家需要思考的！」
何時可達群體免疫？ 自然感染加疫苗覆蓋率最好九成
黃高彬醫師表示，要達到對病毒群體免疫，自然感染加上疫苗覆蓋率須達到8-9成以上。不過，台灣感染人數相對少，疫苗保護力又會隨時間下降，國內51%人口的三劑疫苗保護力，預計在3、4個月後開始降低。長遠來看，自然感染人數的增加對群體免疫有正面助益。
黃高彬醫師指出，從巴西的研究報告可以發現，感染者如果發生自然感染加上接種疫苗，抗體效果可維持20個月。無論是先感染後打疫苗，或打疫苗後自然感染，都有助於體內抗體維持時間及T細胞的免疫反應。
至於第4劑疫苗的效果，以色列最新的施打成效已發佈於《新英格蘭醫學期刊》，顯示第4劑疫苗保護力約只能維持4周。可見疫苗保護力明顯隨著時間下降。這也是為什麼自然感染的重要性相對增加。
「最好的方式就是漸進式，讓自然感染人數緩慢上升，同時有足夠的疫苗覆蓋率，就能減少突然間大規模確診，像是香港、韓國的狀況發生。然後逐漸放寬匡列，等輕症和無症狀感染比例提高，抗體保護時間反而會拉長！」
疫情發展四大方向 感染人數上升是必經過程
黃高彬醫師總結，面對今年疫情，台灣應朝四大方向準備。首先，較多的感染人數有助於集體免疫，輕症感染與流感程度相近，民眾需要改變觀念。
第二，新冠病毒的特性是有一旦爆發大量病例，必然會出現重症及死亡。因此，盡量維持確診人數漸進式上升，同時適當放鬆管制與匡列，可讓更多人口得到自然感染的抗體保護力。
第三，當務之急為採購足夠的口服抗病毒藥物。藥物最大的作用是及早用藥可減少感染者體內的病毒量，降低傳播風險。除了輝瑞、默克的口服藥之外，日本塩野義藥廠的抗病毒藥已取得EUA，是可考慮採購的方向。
第四，提醒民眾應有足夠心理準備，感染人數增加是必經過程，不必因此恐慌疫情。而國人長期享受健保照顧，應體諒醫療資源之珍貴。如果只是輕症感染，未必一定要住院治療。盡量使病床與醫護人力可用於照顧重症患者，共同守護國內的醫療量能。
延伸閱讀
快訊／今日本土暴增＋15例「分布3縣市」 ，新增 群聚 傳播鏈
最新／高雄足跡曝光，範圍很廣務必留意