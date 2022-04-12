戲劇女神璟宣「無碼照」流出！性感側腰　網呼：太辣

八點檔《一家團圓》戲劇女神璟宣，昨夜在社群平台大方宣告甩肉成功，不僅PO出過往胖照，還加碼釋出「無碼」性感照，照片中的她穿著黑色洋裝，腰部挖空露出平坦川字肌，與之前崩壞模樣差很大！璟宣表示：「其實我生完小孩後，一度胖到快60kg，而且我超愛吃炸物，最高紀錄一週吃三次炸薯條，再加上產後整個代謝變差，身材就像吹汽球一樣膨脹回不去！」成功瘦身後，前後身材對比超狂的璟宣更受邀到《小姐不熙娣》節目，公開閨房私藏的代謝輔助法寶，大方分享成功小一號秘密。
回想過去暴肥的糗事，她表示:「我之前曾在東區街頭，走到一半褲子裂開，而且拉鍊是從小腹的地方繃開，嚇得我趕緊用外套圍著褲子，真的超糗耶！」璟宣還曾試過各種恐怖減肥法，包括吃來路不明的減肥藥。她覺得最恐怖的是，當時連成分都沒有弄清楚就吃進肚裡，結果隔天肚子痛到離不開廁所，還嚴重脫水。期間她也試過168飲食，但是都無法有效鏟肉，甚至一恢復正常飲食後更容易反彈，最後只能靠穿衣服來藏肚子肉。
璟宣提到，過去可以透過跑步或是少吃幾餐減重，但是現在跑一跑就會很累。後來他改利用「代謝神器」仙女食代5X、魔鬼羨窕5X，以及妖精曲羨5X幫助，三段式剷除油肉，直接從大嬸回歸到有川字肌。
璟宣還強調，就算演《一家團圓》的動作戲，體力消耗讓她胃口變大，但在代謝神器仙魔妖5X的助攻下，她依舊能維持體態、線條不走鐘，甚至她自己也笑說，順利恢復體態後，跟兒子站在一起，還會被誤認是姐弟，外型上拍照也有差，最近跟兒子拍的合照，也看起來比較年輕，成功甩開媽媽味。
談到如何吃，璟萱不藏私分享：「我就是跟以往一樣吃蛋或是肉、菜，盡量少吃精緻澱粉，偶爾踩個15分鐘滑步機運動，但不同的是，我這次有搭配天然的代謝輔助品曲易，因為它不是藥，我就像吃維他命一樣養成每天吃的習慣，早上起床我會先喝酵素，午餐前、晚餐後各吃一顆幫助代謝和順暢排空，不讓體內囤積太多負擔。才能成功鏟肉。」許多同為產後媽媽的粉絲，都想和璟宣一樣重建川字肌，女神也大方透露，代謝神器仙魔妖5X只要透過曲易官網、屈臣氏等通路就能購買，想要成功甩肉千萬要實際付諸行動。
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