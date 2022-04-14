解碼AV圈13／導演阿嘉：敬佩男優專業！空檔也在尻槍熱身

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阿嘉今年還不到30歲，有拍A片的朋友自認技術不夠好，燈光效果不佳，剪輯成品也不理想，剛好這是阿嘉最擅長的工作，疫情期間阿嘉也接不到其他案子，就決定投入協助朋友。從做中學，漸漸上手後，現在一年多，也累積執導了8部作品。
在AV產業一年多，讓他印象最深刻的就是男優女優的敬業態度。他說有次到辦公室拍攝OL劇情，因拍攝經驗不多，擔心女優尷尬，因此下令清場。開拍後瞬間，女優突然說，她的潤滑劑放在辦公室外，阿嘉本來要聯絡助理幫忙拿進來，沒想到女優直接光著身子跑出去又立刻跑進來。
「我們都很尷尬，女優反而不尷尬，這讓我們意識到，我們的尷尬好像反而顯得我們不專業，女優卻是自認AV界先驅，很享受在自己的角色中，後來我們再沒有提出清場兩個字。」
優秀男優的敬業態度，更是讓所有男性都甘拜下風。阿嘉說，有的女優會自備男優，可能是女優的男友、砲友、前男友，甚至是自己的經紀人都有可能，但男優是體力活，拍片時間若要四個小時，男優就要從頭到尾「硬好硬滿」，有其技巧與難度，不是隨便找個男生來打一砲，就可以解決，若男優不夠專業，不小心射了，就要找「屌替」，即找其他男優當替身但只拍下體不拍臉，或是修改劇情，避免不連戲。
「專業的部分，我很respect男優！」阿嘉不斷強調，有時候為了導演需求，不斷要換動作換姿勢，「有時候這邊三個動作，這邊又兩個，這邊一個，（男優）要幹好幹滿，有難度的！」
阿嘉回憶，有次拍戲，拍了兩個多小時，男優都還沒射，且還是硬到底都沒有軟掉，後來是男優先說，「導演你要喊卡，要射的時候跟我講，你要喊卡我才會停。」阿嘉趕快喊卡，男優才繳械射出。
拍攝結束，阿嘉跟男優閒聊，為什麼可以這麼持久？男優用充滿自信的口吻回說，「當你決心踏入這個領域，就要懂得如何保養。」對男優來說，做愛射精跟老二充血是兩回事，一般男生抽插久了都會忍不住射出，但男優注意的是陰莖的充血狀態，平常都要靠多吃健康食品保養。
阿嘉說，拍片時中間可能會喊卡休息，男優可能會軟掉，但男優會直接在現場尻槍，「就看著我尻，現場很多人，能做到這樣不害臊、當作沒人進入冥想，保持（老二）充血，這需要高難度，他（男優）就現場演示給我看，尻到硬了有感覺，男優就說，『我們也聊得差不多了，我也熱身完了』，他就上場了。」
談到台灣AV產業的前景，阿嘉認為，最大問題還是在演員人數不足。「台灣的A片，女優大概就15人到20人，真的有在看的人就知道，看來看去就是這幾個。」不過他說，換個角度想，現在女優只有這些人數，就能有這麼大產值，如果台灣女優人數再繼續增加，變成50人、1百人，獲利會更驚人！「日本早我們這麼多年，收益都這麼可觀，台灣才剛起步，還有很多地方要改革、要進步，需要時間去淬鍊。」
除了演員外，阿嘉也希望社會能更多接納AV產業。他說，雖然台灣AV還遊走在灰色地帶，但從業人員也都會有自己的道德底線，例如不要戶外野砲，不要未成年，不要人獸交，「這是我們的道德感，我們不會做越矩的事。」他也對自己的作品深具信心，「我能拍得像藝術，有美感，讓男生一看到女優，就覺得超正，就是要脫褲子，就是我的成就感。」