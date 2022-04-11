鼻子長牙齒? 原來是罕見的鼻竇異生齒在作怪

陳俊志醫師透過鼻竇內視鏡檢查，看到右側鼻道異常腫脹並有膿水流出，長寬約5公分*3公分，約15cc 膿水，電腦斷層更發現原來是醫學上罕見病例「鼻竇異生齒」在作怪。「鼻竇異生齒」是在正常鼻竇長出牙齒，病人的牙齒往鼻腔生長，跟一般生長方向不同，天生異生齒容易感染造成鼻竇炎以及蜂窩性組織炎及顏面蓄膿，因為異生齒對於鼻竇而言是異物，鼻子只要有異物，就會引發細菌感染。為了達到最佳治療效果，病人選擇用3D微創內視鏡導航手術，精準針對病兆處理，清除異生齒併引流膿瘍，鼻竇炎獲得改善，保留顏面外觀的完整性，同時，傷口小、恢復快，住院一天，隔天即出院。
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陳俊志醫師建議，鼻竇炎經過二週口服抗生素治療，若是持續有鼻膿或是鼻血，建議至醫院接受鼻竇內視鏡及電腦斷層檢查，找出正確病因。同時提醒，長期口腔清潔不好的病患，或是準備要植牙或根管治療的病患，要先把鼻竇炎的問題處理好，因為細菌會雙向感染，長期蛀牙，口腔清潔不好或是曾經根管治療的人，細菌會往上孳生造成鼻竇炎。
而鼻竇炎的病人，先治療好再去植牙，因為植牙會把植體鑽入上齒槽骨，如果不慎鑽破，會造成鼻竇和口腔相通，鼻竇炎細菌變成往下感染，這樣植牙容易失敗。另外，定期洗牙，清除牙菌斑和牙結石，三餐飯後儘量刷牙漱口，如果發現蛀牙問題，一定要提早處理。