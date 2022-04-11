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鼻子長牙齒? 原來是罕見的鼻竇異生齒在作怪

▲中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科陳俊志醫師，過鼻竇內視鏡和電腦斷層檢查，發現醫學上罕見病例「鼻竇異生齒」。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科陳俊志醫師，過鼻竇內視鏡和電腦斷層檢查，發現醫學上罕見病例「鼻竇異生齒」。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-04-11 12:32:35

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，40歲小張(化名)是一名工廠作業員，長期右側鼻塞，一直以為是工廠粉塵造成鼻子過敏，不以為意，所以只在藥局買成藥控制症狀。最近一個月，開始出現鼻血及濃黃鼻涕流出，經診所診斷為鼻竇炎，給予二週口服抗生素治療，但未見改善，反而持續出現惡臭以及鼻化膿症狀，甚至眼睛被壓迫，顏面持續腫脹，發燒合併顏面蜂窩組織炎，求診中該院耳鼻喉科陳俊志醫師。    
陳俊志醫師透過鼻竇內視鏡檢查，看到右側鼻道異常腫脹並有膿水流出，長寬約5公分*3公分，約15cc 膿水，電腦斷層更發現原來是醫學上罕見病例「鼻竇異生齒」在作怪。「鼻竇異生齒」是在正常鼻竇長出牙齒，病人的牙齒往鼻腔生長，跟一般生長方向不同，天生異生齒容易感染造成鼻竇炎以及蜂窩性組織炎及顏面蓄膿，因為異生齒對於鼻竇而言是異物，鼻子只要有異物，就會引發細菌感染。為了達到最佳治療效果，病人選擇用3D微創內視鏡導航手術，精準針對病兆處理，清除異生齒併引流膿瘍，鼻竇炎獲得改善，保留顏面外觀的完整性，同時，傷口小、恢復快，住院一天，隔天即出院。

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陳俊志醫師指出，鼻竇炎大多為雙側發作，症狀為鼻塞、膿鼻涕、嗅覺喪失、頭痛或顏面壓痛等症狀。若是單側鼻竇炎合併鼻膿，甚至鼻出血，則要考慮齒源性感染、黴菌性鼻竇炎或是惡性腫瘤。由於口腔細菌多，有時候會沿著牙根到上頜竇，造成細菌感染，齒源性感染占25-40%最為常見，由於口腔的細菌量大，會由蛀牙的牙根、植牙或根管治療後，往上感染至上頜竇，若不及時治療，可能會演變成蜂窩組織炎，甚至腦膜炎。

陳俊志醫師建議，鼻竇炎經過二週口服抗生素治療，若是持續有鼻膿或是鼻血，建議至醫院接受鼻竇內視鏡及電腦斷層檢查，找出正確病因。同時提醒，長期口腔清潔不好的病患，或是準備要植牙或根管治療的病患，要先把鼻竇炎的問題處理好，因為細菌會雙向感染，長期蛀牙，口腔清潔不好或是曾經根管治療的人，細菌會往上孳生造成鼻竇炎。

而鼻竇炎的病人，先治療好再去植牙，因為植牙會把植體鑽入上齒槽骨，如果不慎鑽破，會造成鼻竇和口腔相通，鼻竇炎細菌變成往下感染，這樣植牙容易失敗。另外，定期洗牙，清除牙菌斑和牙結石，三餐飯後儘量刷牙漱口，如果發現蛀牙問題，一定要提早處理。

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