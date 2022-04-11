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亞洲首家銀行這麼做　玉山金承諾2035年全面撤煤

▲玉山金控今（11）日進一步宣布，將於2035年全面撤資煤炭相關產業，也是亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤。（圖／玉山金控提供）
▲玉山金控今（11）日進一步宣布，將於2035年全面撤資煤炭相關產業，也是亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤。（圖／玉山金控提供）

記者顏真真/台北報導

2022-04-11 13:11:42

積極與國際接軌，實踐聯合國氣候變遷綱要公約第26次締約國大會（COP26）目標的玉山金控，今（11）日進一步宣布將於2035年全面撤資（Phase-out）煤炭相關產業，為亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤。這項政策適用於玉山金控旗下所有子公司及海外據點，積極管理金融資產碳排放，增加綠色資產，降低投融資部位中的灰色資產，透過金融資源的引導，推動社會能源轉型，實踐全球氣候目標。

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2021年COP26達成《格拉斯哥氣候協定》，為聯合國氣候協議有史以來首次明確表述減少使用煤炭，主要因燃煤產生的溫室氣體排放將對氣候造成重大衝擊，讓世界擺脫煤炭被視為是達成全球氣候目標的關鍵。玉山金控也針對煤炭商業活動，包括燃煤發電、煤礦開採及設備、煤炭買賣、煤炭運輸等占營收逾5%的企業，扣除協助企業減碳轉型的專款資金。

玉山金控更將於2035年底全面撤資煤炭相關產業，銷售給顧客的債券，若有涉及煤炭的相關企業，也將全面於2030年底進行標示，並於2035年底停止銷售。玉山金控總經理暨永續長陳美滿表示，玉山自2019年即不再提供燃煤電廠專案融資，如今更進一步承諾撤資煤炭相關產業，是玉山在邁向淨零的重要里程碑，希望能發揮金融業的影響力，協助全球能源系統脫碳轉型。

玉山也已於今年2月取得SBTi科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets Initiative）目標核定通知，為台灣第一家、亞洲第二家完成SBT目標審查的金融業。為達SBT目標，玉山已逐步改變原有的投融資業務政策與流程，並提供往來企業永續發展轉型路徑及減碳諮詢服務，鼓勵企業進行碳盤查、設定減碳目標，若申請永續連結貸款並達成減碳目標，亦可享有優惠授信利率。

不僅如此，為達2050淨零碳排銀行目標，玉山金積極打造永續營運環境，透過取得綠建築標章、建置太陽能設備、擴大綠電採購比重及導入內部碳定價等方向努力，玉山金控及玉山銀行並將永續結合金融專業，發揮金融影響力加速社會去碳的助力，鼓勵顧客減碳並積極協助轉型、將資金導入低碳及再生能源產業、發行零碳信用卡、支持企業永續籌資，有計畫、有系統、有紀律的行動，為地球升溫控制展開具體作為，實現淨零家園。

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