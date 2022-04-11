亞洲首家銀行這麼做　玉山金承諾2035年全面撤煤

我是廣告 請繼續往下閱讀
玉山金控更將於2035年底全面撤資煤炭相關產業，銷售給顧客的債券，若有涉及煤炭的相關企業，也將全面於2030年底進行標示，並於2035年底停止銷售。玉山金控總經理暨永續長陳美滿表示，玉山自2019年即不再提供燃煤電廠專案融資，如今更進一步承諾撤資煤炭相關產業，是玉山在邁向淨零的重要里程碑，希望能發揮金融業的影響力，協助全球能源系統脫碳轉型。
玉山也已於今年2月取得SBTi科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets Initiative）目標核定通知，為台灣第一家、亞洲第二家完成SBT目標審查的金融業。為達SBT目標，玉山已逐步改變原有的投融資業務政策與流程，並提供往來企業永續發展轉型路徑及減碳諮詢服務，鼓勵企業進行碳盤查、設定減碳目標，若申請永續連結貸款並達成減碳目標，亦可享有優惠授信利率。
不僅如此，為達2050淨零碳排銀行目標，玉山金積極打造永續營運環境，透過取得綠建築標章、建置太陽能設備、擴大綠電採購比重及導入內部碳定價等方向努力，玉山金控及玉山銀行並將永續結合金融專業，發揮金融影響力加速社會去碳的助力，鼓勵顧客減碳並積極協助轉型、將資金導入低碳及再生能源產業、發行零碳信用卡、支持企業永續籌資，有計畫、有系統、有紀律的行動，為地球升溫控制展開具體作為，實現淨零家園。