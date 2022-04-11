《咒》佛母為什麼長這樣 導演揭謎底「一看就不舒服」
電影《咒》上映邁入第4周，全台票房衝破1.5億。導演柯孟融答謝影迷對《咒》的支持，特地拍攝影片解答大家對電影的疑問，被問到「佛母的臉為什麼是長這樣？」柯孟融表示，有人說佛母的臉像紫水晶，水晶象徵能量，佛母的臉這樣設計，多了一份負能量的感覺，他認為佛母的臉是造成一連串悲劇的詛咒核心，必須讓人感覺有毒、有害，一眼看到就會反射性不舒服，產生一種不想看佛母的臉的直覺，這樣會更接近詛咒的樣貌。
導演柯孟融也替仍在觀望中、害怕的觀眾打預防針：「電影裡面比較少會跳出來嚇你的地方，即使要跳出來的時候也會預先警告大家，所以那邊要記得眼睛閉閉就可以躲過，我自己認為《咒》還是一個滿感人的電影啦。」近日網路上陸續釋出的《咒》刪減片段，也深受影迷喜愛，特別是「官將首篇」吸引上千則網友留言，直呼：「超級精彩、壓迫感超重。」有影迷更是每天晚上守在官方社群，一定要看完最新刪減影片才肯入睡，還大讚：「怎麼連刪減影片都這麼好看。」
英國國際電影雜誌《Screendaily》最新報導指出，《咒》是目前2022年亞洲最火紅賣座的三部恐怖片之一，另外兩部為越南的《祖怨》、泰國的《淒厲人僧3》，尤其《咒》上映至今票房不斷增漲，已是今年台灣最賣座國片。報導中也分析指出，以傳統民間傳說為賣點的恐怖片，在亞洲特別能引起觀眾共鳴，除了吸引當地觀眾，還有機會跨越國界語言，吸引全球觀眾關注。