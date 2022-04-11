高雄今+29　陳其邁：疫情大多在收斂中

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隨後，衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天高雄新增29例本土個案。5例雅閣個案是工作人員、客人傳出去到囍門酒吧的病例。他指出，屏東天上人間小吃部昨天新增8例，全為高雄市籍民眾和同住家人，另外在雅閣會館在5日、6日匡列的部分，在每兩天一次居家快篩的狀況，有6人是陽性，轉銜就醫後PCR為陽性確診，沒有社區傳播風險。在花蓮旅遊史、台中婚宴、台北市足跡重疊等都有確診個案。
高市今天29例個案社區足跡包括，髮廊、KTV、酒吧、餐廳、熱炒店、餐酒館、薑母鴨店、購物中心、早餐店等。潘炤穎指出，根據案28181說法，他到自助洗車店有戴上口罩，但可能是弄濕或者不經意沒戴好口罩，因而染疫。這些都是生活中常接觸到的場所，民眾需特別留意，尤其是脫下口罩的用餐、談話等狀況最具風險。
陳其邁指出，自娛樂圈傳播鏈爆發至今，7天已累計154人染疫。高雄感染源大多數還可以溯源，但北部地區要追到感染源比較困難，主要是因為Omicron的潛伏期很短，平均是3天，且染疫之後幾乎1天就有傳染力。高雄這波感染是3/31從雅閣會館開始，現在屬於第三波傳染，有些外溢到社區，不過由於行業特別，要找消費者有一定難度，已協請警察幫忙，盡可能針對風險地區把個案釐清。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。