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高雄今+29　陳其邁：疫情大多在收斂中

▲市長陳其邁表示，娛樂場所群聚狀況持續收斂中。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁表示，娛樂場所群聚狀況持續收斂中。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-11 15:43:55

高雄今(11)日新增29例確診個案，其中27例感染源清楚，有11例是居隔中陰轉陽，另外，兩例因是今天上午才確診，感染源仍在疫調中。市長陳其邁表示，娛樂場所群聚狀況持續收斂中，今天新增5例皆為雅閣傳播鏈，另外6例陰轉陽，在第二、三波傳播部分已經有陸續發病狀況，不過，金芭黎、帝堡等場所則沒增加。陳其邁表示，南北交流頻繁，風險仍會增加。

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▲4月11日疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲4月11日疫情總覽。(圖／高市府提供)
今天CDC公布高雄有32例確診，3例落差部分，主要是因為他們的生活居住主要是在新北跟雲林，所以會分列出去。今天29例當中，有13例都是娛樂場所衍伸，有新增5例主要是在雅閣會館，陳其邁表示，可從最近群聚觀察，有一例在3月31日晚上10點半到隔天4點都在雅閣，隔天晚上6點多與親人聚會用餐，不到24小時傳染給同住家人和親友。可見病毒的複製能力很強，另外在雅閣6小時密閉空間的病毒量相當高，這是高雄市這波娛樂場所群聚快的原因。

▲4月11日酒店關係圖。(圖／高市府提供)
▲4月11日酒店關係圖。(圖／高市府提供)
隨後，衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天高雄新增29例本土個案。5例雅閣個案是工作人員、客人傳出去到囍門酒吧的病例。他指出，屏東天上人間小吃部昨天新增8例，全為高雄市籍民眾和同住家人，另外在雅閣會館在5日、6日匡列的部分，在每兩天一次居家快篩的狀況，有6人是陽性，轉銜就醫後PCR為陽性確診，沒有社區傳播風險。在花蓮旅遊史、台中婚宴、台北市足跡重疊等都有確診個案。

▲4月11日高雄市新增個案表列。(圖／高市府提供)
▲4月11日高雄市新增個案表列。(圖／高市府提供)
▲4月11日高雄市新增個案表列。(圖／高市府提供)
▲4月11日高雄市新增個案表列。(圖／高市府提供)
高市今天29例個案社區足跡包括，髮廊、KTV、酒吧、餐廳、熱炒店、餐酒館、薑母鴨店、購物中心、早餐店等。潘炤穎指出，根據案28181說法，他到自助洗車店有戴上口罩，但可能是弄濕或者不經意沒戴好口罩，因而染疫。這些都是生活中常接觸到的場所，民眾需特別留意，尤其是脫下口罩的用餐、談話等狀況最具風險。

陳其邁指出，自娛樂圈傳播鏈爆發至今，7天已累計154人染疫。高雄感染源大多數還可以溯源，但北部地區要追到感染源比較困難，主要是因為Omicron的潛伏期很短，平均是3天，且染疫之後幾乎1天就有傳染力。高雄這波感染是3/31從雅閣會館開始，現在屬於第三波傳染，有些外溢到社區，不過由於行業特別，要找消費者有一定難度，已協請警察幫忙，盡可能針對風險地區把個案釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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