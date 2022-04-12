徐若瑄「捲王力宏醜聞」仍開唱　自爆攻蛋前有顧忌

徐若瑄即將唱進台北小巨蛋，舉辦「徐若瑄VIVILAND」巡迴演唱會，近來她到由黃子佼主持的網路節目《佼心食堂》，除了提醒粉絲要喊安可之外，也暗示自己與其中一名嘉賓的關係。另外，徐若瑄前陣子因捲入王力宏醜聞頻上新聞版面，坦言在決定演唱會嘉賓時，確實有些顧忌。
為了呼應演唱會主題「VIVILAND」，徐若瑄希望整體風格熱鬧，給粉絲一個很棒的音樂饗宴，她在邀約嘉賓時原本有一點害羞，因為先前的風波，讓她擔心連累朋友，也害怕被拒絕，沒想到大家都一口答應。黃子佼仍然不放棄，頻頻嘗試套出徐若瑄的演唱會嘉賓，從少女隊到周杰倫全部被他點名，讓徐若瑄急到差點想回家。
先前徐若瑄已經公布將會邀請7位嘉賓，但她強調絕非是自己想偷懶，所以嘉賓都沒有獨唱機會，她一定會從頭努力唱到尾，另外在黃子佼逼問下，徐若瑄鬆口透露：「有其中一位嘉賓，我曾經幫他去小巨蛋站台過。」而她去小巨蛋站台約3、4次，相信粉絲不難猜到。」
黃子佼笑虧徐若瑄的「第一次」，應該要喊安可，不然以年紀而言，許很難有下一次，徐若瑄一聽馬上抗議，自認還有少女心，而且跟黃子佼雖然只差3歲，但2人運動頻率大不同，她現場示範一彎腰就摸到地板，黃子佼在一旁完全彎不下去，2人高下立見，黃子佼只好自嘲自己的演出才是最後一場。
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