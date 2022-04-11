高雄今+29　老司機的娛樂場所感染已逾百例

高雄今（11）日新增29例確診案例，娛樂場所衍生傳播鏈13例，娛樂場所群聚整體影響已逾百例，高雄市長陳其邁表示，娛樂場所傳播鏈因外溢，已進入到第三波感染，但目前疫情已逐漸收斂中，目前高雄大多數確診個案感染源都可以溯源，醫療量能充足，請大家放心。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，中央流行疫情指揮中心公布高雄市今天有32例，其中2例居住生活都在新北，另1例則在雲林，因此高雄今日確診修正為29例，其中娛樂場所衍生傳播鏈13例、隔離期間陰轉陽11例、花蓮縣旅遊史衍生個案2例、台北市風險足跡重疊1例，疫調中的則有2例；居隔期間陰轉陽個案中，6例為雅閣會館衍生、1例為1314科技酒店衍生、1例為大帝國舞廳衍生、1例為帝堡101會館衍生，另台中婚宴及花蓮風險足跡衍生各1例，幾乎仍與娛樂場所衍生相關。
陳其邁說，高雄大多數感染源都可以溯源，部分外縣市地區要追溯就比較困難，因為Omicron傳染快，從最近的群聚來看，有1例就是3月31日到雅閣會館，隔天和家人、親戚聚餐，感染不到24小時家人就被傳染，可見Omicron傳染力之快。
陳其邁也拿出圖卡強調，現在說的從清零到共存，台灣要走的不是放任感染數增加，而是要將確診數控制在醫療量能可負擔的標準之下，保存醫療量能，現在高雄持續天天和四大醫院院長開會，隨時都在調撥病房及檢驗量能，請大家放心，至於降低中重症和建立全體免疫，就疫請民眾快點去施打疫苗，打疫苗真的很重要，並持續提高NPI（非藥物介入公共衛生措施）強度。