林慧欣父親一席話逼哭網友 林爸爸陪女走遍旗山各庄頭
「邁向過半大聯盟」參選人林慧欣今(11)日上午與爸爸連袂起從美濃區展開車隊掃街催票，林慧欣表示，大旗美這次初選異常激烈，但非常有信心，會用專業、熱情爭取選民認同，也感謝一路以來前輩的支持與鼓勵，雖然沒有龐大的媒體、廣告資源，但有好鄉親支持，要大家在家「顧電話」，不管結果如何都會繼續向前衝。
民進黨高市議員電話民調初選今（11）日起登場，第一選區（大旗美）搶得頭香，今晚將進行電話民調，若順利的話，預計明天中午將公布結果。大旗美地區各個參選人無不卯足全力把握時間催票。今天下午林慧欣也持續做最後衝刺，邀請立委邱議瑩站上宣傳車繼續掃街拜票，拚到民調最後一刻。
林慧欣父親為美濃在地農民，種植美濃小番茄維生，這次林慧欣首次參選，沒有家族龐大是力奧援，今天抽到頭籤，林爸爸特別站上宣傳車，真情懇託，拜託大旗美的鄉親，讓慧欣有機會為偏鄉教育、農業努力。
林慧欣的爸爸也曾感在臉書感性的表示，他沒有能力給阿妹（女兒）滿山遍野的看板，但可以幫女兒開宣傳車，走遍最熟悉旗美大大小小、各個庄頭。希望用這樣的行動支持女兒，也希望大家能給林慧欣一個為鄉親服務的機會。此番言論，在網路上逼哭一票網友，網友紛紛表示「為什麼要惹哭我 」、「看完流淚」、「爸爸總是默默的陪伴，用自己的方式支持女兒，有一種無聲的愛勝過千言萬語。」
另外，林慧欣表示，自己長期參與公共事務，致力推廣客家文化，曾擔任立委邱議瑩助理，過去任職國小教師十餘年，爾後又進入市府擔任市長陳其邁秘書，長期服務地方，有中央的經驗、也有地方行政歷練，是這一次選區當中唯一一位有經驗、有專業、會做事的年輕人，相信自己長期以來的實際經驗與教學背景，一定可以獲得選民認同，希望今天晚上大家接到電話民調唯一支持專業有經驗的會心一笑，林慧欣。