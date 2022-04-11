高雄今日確診足跡　去過海底撈、餐酒館、KTV

高雄今（11）日新增29例確診案例，其中娛樂場所衍生傳播鏈13例、隔離期間陰轉陽11例、花蓮縣旅遊史衍生個案2例、台北市風險足跡重疊1例，疫調中的則有2例，高雄市政府今日也公布25筆確診個案足跡。
今日公布確診個案從4月1日到10日的足跡，案27862去過鼓山區斯朵利髮型裕誠店；案27872去過苓雅區好樂迪KTV高雄三多店、姿也髮型大遠百店、海底撈遠百店、囍門Bistro、前金區大哥大涮牛肉；屏東案27387到過三民區澄和黃昏市場；案27994去過林園區阿婆麵店；案28173去過合作金庫鼓山分行。
案28183則去過鼓山區川本串場、享溫馨巨蛋店、瑪秀餐酒館、左營區上品薑母鴨、呷味鱻海鮮熱炒、三民區西部牛仔PUB、一番海鮮燒烤、緹娜複合式酒館、好樂迪KTV中華店；案28178則到過鼓山區華饌湯包麵食館巨蛋店、三民區大樂購物中心、589碳烤三明治、苓雅區特力屋高雄大順店；案28179到過苓雅區丹橘髮藝、前鎮區晨間廚房；案28181則到過鳥松區金牌自助洗車美容。
※【NOWnews 今日新聞
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