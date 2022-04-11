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苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列

▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）
▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 16:11:50

中央疫情指揮中心公告，苗栗縣今(11日)新增確診2例，1例為8個月男嬰(案27957)，個案為4月8日公告（案26134竹南某國小三年級學童）及4月9日公告（案26501 學童母親）的同住家人（舅舅的小孩），4月10日下午2點由母親告知快篩陽性，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR為陽性確診，為居家隔離期間陰性轉陽性個案，已於醫院收治，由其母陪同入院照顧，個案母親目前採PCR陰性。

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第2例為1歲4個月女童(案27958) CT值未出，與4月8日公告確診(案26501)為母女，因個案目前仍在親餵哺乳關係，故與案母一同於醫院隔離住院中，亦為居家隔離期間陰性轉陽性個案；以上2案無新增公共足跡及接觸者。

▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）
▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）
另外，今(11日)凌晨接獲醫院通報2例確診，1例為居住後龍鎮 23歲，懷孕4個月女性( CT值11.42)，於本縣某便利商店工作，4月5日曾有外縣市確診者足跡重疊，昨(10日)下午自覺有感染風險自購快篩試劑，自行採驗呈現陽性後通知衛生單位，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR陽性確診，已於醫院收治。

另1案為居住公館鄉，女性60歲(CT值11.78)，平時在新竹市上班，昨(10日)下午有流鼻涕、喉嚨痛等症狀，與同住的先生自購快篩試劑，自行採驗呈現陽性後通知衛生單位，衛生局立即安排消防單位送醫，經採驗PCR陽性確診，已於醫院收治。

▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）
▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）
以上2案因為4月11日凌晨PCR才確診，因此中央尚未列入全國案號。二確診案所涉之公共場域已清消。相關疫情調查、匡列及採檢持續進行中。另有1例外縣市確診者足跡，已完成接觸者匡列及採檢、清消及餐飲業者自主停業。

昨(10日)下午，大千及為恭醫院PCR採檢站共採檢57人全數陰性。為疫情掌握更快速，找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，縣長徐耀昌指示衛生局，持續安排社區篩檢站，時間地點為今（11日）下午4點至晚上8點，於大千醫院急診室旁及慈祐醫院門口旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。（編輯：林盈君）

▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）
▲苗栗縣+2例！公布確診相關足跡：全家超商、快炒店入列。（圖／苗栗縣政府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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