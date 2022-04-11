日知名漫畫家手繪簽名板展台南壓軸神級大師作品一次看足

日本 311 地震發生至今已 11 年， 日本 台灣交流協會特別邀請日本 108 位人氣漫畫家，親筆繪製感謝簽名板，表達對於台灣民眾在日本 311 大地震對日本援助的感謝之意。展覽最終站在台南，台南市長黃偉哲於今 (11) 日邀請日本台灣交流協會高雄事務所新任所長小野一彥偕同前往參觀。 31111108311(11)

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黃偉哲表示，很高興能夠跟日本台灣交流協會合作舉辦日本漫畫家感謝簽名板展，該展覽自 2021 年起在台灣巡迴展出，感謝日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次、小野一彥 2 位前後任所長支持，選擇台南作為展覽最後一站，對於能夠壓軸辦理這個展覽，台南市感到非常榮幸。

▲台南市長黃偉哲駐足欣賞「島耕作系列」弘兼憲史的漫畫手繪板（圖／記者林怡孜攝，2022,04,11）

黃偉哲也說明，台南跟日本的情誼深厚，交流也很頻繁，疫情期間不僅台南提供防疫物資給日本友誼市，日本也提供 420 萬劑的疫苗協助台灣。前陣子台日地震頻繁，雙方也於第一時間關懷彼此，相信這樣堅定的友誼會持續發展下去。黃偉哲表示選在日治時代建築的愛國婦人會館舉行展覽，代表台南的誠意，也象徵台南與日本的深厚情誼。

甫上任的日本台灣交流協會高雄事務所的小野一彥所長也對於台南市對於這項活動的大力支持表達感謝，也盼在任內跟台南市府密切合作，推展台日友好。

黃偉哲現場除與小野所長一同為展場主視覺牆貼上寫有「台日友情」「邁向希望的明日」的標語，也為甫上任的小野所長送上台南的果乾、蘭花領帶等特色伴手禮與在地小吃，希望小野所長有時間常來台南走走，持續支持台南與日本的合作。