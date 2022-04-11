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COLD STONE哪杯最神？這款獨占鰲頭被狂讚：鹹甜酸層次多

▲網友票選心目中最神的COLD STONE是這杯，狂讚：「鹹甜酸層次多」。（圖／COLD STONE提供）
▲網友票選心目中最神的COLD STONE是這杯，狂讚：「鹹甜酸層次多」。（圖／COLD STONE提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 16:36:09

近日天氣逐漸轉熱，許多民眾都打開冷氣、吃起冰品，就有網友表示近期將前往冰品連鎖店COLD STONE（酷聖石）點餐，有些選擇困難症的她希望大家能推薦好吃品項，該文引起網友熱烈討論，其中起司蛋糕范特西這個口味成為眾人心中的最強神品，並誇讚「酸鹹甜組合，味道超有層次！」

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原PO於Dcard中發文，表示近期會與朋友一起去吃COLD STONE，擔心當天會無法立即選出品項，故想先在網路上尋求眾人的建議，並表示自己平時都點無糖或微糖，然後熱愛莓果類配料。

▲COLD STONE以精緻法式甜點概念，推出以玫瑰荔枝覆盆莓雪貝基底的甜心玫莓雪貝。（圖／COLD STONE提供）
▲原PO詢問眾人心中最推薦的聖酷石品項為何。（示意圖／COLD STONE提供）
該文引起網友熱烈回響，其中「起司蛋糕范特西」突破重圍，於多款口味中成為網友心中的第一名「雖然不在你的選項裡面，比較不甜的話起司蛋糕范特西點下去就對了，需求也蠻符合妳想要的，我萬年不變的第一名」、「起司蛋糕范特西一生推！！！」、「草莓酸酸、冰淇淋甜甜、起司蛋糕鹹鹹，酸鹹甜組合，味道超有層次！」、「推！本來最喜歡草莓美莓，但後來越吃越喜歡這個」。 

其他口味也有其愛好者，珍藏鐵觀音和草莓美眉約落在第二、三名的位置「推薦珍藏鐵觀音，不會太甜」、「草莓美眉好吃！！ 第一次吃就是吃這個口味」、「只服草莓蛋糕小夜曲」、「推非常莓好！草莓美莓也好吃，但我覺得吃到後面甜到有點膩，手搖飲都喝三分糖，給妳參考～」、「波波美莓超好吃！我超愛小麻糬」、「如果不排斥抹茶的話，宇宙推薦宇治莓好，超級無敵好吃」。 （編輯：李惠婷） 

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