宜蘭本土+14！確診足跡曝光 馬拉松活動延期至10月29日
中央今(11)日，宣布宜蘭縣新增14名案例，其中2名案例已於昨日說明(案27572、案27574，縣內某聚餐群聚案)，且有縣內確診個案相關足跡。對此，宜蘭縣長林姿妙宣布，考量移情仍然嚴峻，為了守護全民的健康安全，原訂4月23日由縣府和杏輝醫藥集團共同合作的「杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動」，將延期至10月29日辦理，退費及跑友權益等相關配套措施，將於4月15日起陸續在官網公告說明，共體時艱造成不便，請民眾多加體諒。
除昨日已說明的個案，今日宜蘭新增的12名案例中，5例為舞蹈教室相關個案。案27771、案27772、案27910、案27911和案27912皆為舞蹈補習班相關聯的孩子及家人，都是居家隔離期間陰轉陽的個案。近日因即將解除隔離進行篩檢，結果為陽性確診，CT值在14.8至30.1之間，由於是居家隔離期間確診，因此沒有相關足跡。
另外6名為聚餐群聚案衍伸個案。案27769、案27770、案27773、案27774、案27913和案28146，皆為縣內某聚餐群聚案確診個案相關的親戚與職場接觸者。衛生局已針對本案持續進行疫調，且至不同點位進行篩檢，昨日聖母護專篩檢356人，結果皆為陰性；相關幼兒園篩檢已155人，除1人為陽性，其餘目前皆為陰性；清溝國小篩檢639人，檢驗出3人陽性。
至於另1名新增個案，是與外縣市朋友聚會染疫。案28147為20多歲女性，曾與外縣市朋友聚會，後來外縣市朋友確診，故自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性。由衛生單位轉介至醫院急診接受篩檢，PCR結果為陽性，CT值15.1，目前收院治療中。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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