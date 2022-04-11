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從清零到共存孰重　陳其邁：現在最重要是保存醫療量能

▲市長陳其邁今天表示，高雄醫療量能充足沒有問題，但現在最重要的還是要保持醫療量能。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁今天表示，高雄醫療量能充足沒有問題，但現在最重要的還是要保持醫療量能。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-11 18:49:23

COVID-19疫情傳播快速，高雄市確診病例連日累計破百例，對於醫療量能及確診者安置部分，引發社會關注，市長陳其邁今(11)日表示，高雄醫療量能充足沒有問題。他也強調，加強版集中檢疫所中央在高雄設有六家，高市府也設了四家，總共可容納1210人。在宅照護方面，一人一戶、一人一室，今、明兩天陸續會選定地點做各局處與醫療醫院如何分級分流來做演練。

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根據統計，高雄市負壓病房111間使用率68％，專責病房412間使用率9％，總使用率約2成，今天總病房數已經加到1441房，其中有八成是空的，醫療量能充足、沒有問題。

陳其邁認為，第一、最重要是保存醫療量能，第二、降低重症死亡，第三建立群體免疫。陳其邁也說，保存醫療量能是要把病房、藥物、人力等準備好，包括醫師人力盤點，所以從去年5月幾乎天天晚上七點和醫學中心院長開專家會議，隨時都在調撥盤點病房、負壓檢驗量能。

其次，萬一病患增加時，病人要先分流分級、醫療分流管制，病人輕症再增加，就是再一人一戶居家照護。假如中重症，或者雖然輕症但有危險因子，如慢性病化療或風險因子，就要分流到專責病房或負壓隔離。

至於在建立群體免疫，就是施打疫苗，增加群體免疫，中後期因為群體免疫增加，感染比例就會降低，所以疫苗重要在這裡，最重要的還是在市民配合和基本工。

另外，陳其邁也表示，高雄現在平均4000位呼吸道症狀患者，篩檢比例可以到三成，算是各縣市比較高，因為市府提供免費快篩，也對醫師有補助，所以很多個案都是在診所基層醫師發現，如何透過疫調篩檢和有效降低提高NPI強度，都是在公衛或防疫上都是基本工，還是要做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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