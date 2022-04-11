從清零到共存孰重　陳其邁：現在最重要是保存醫療量能

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陳其邁認為，第一、最重要是保存醫療量能，第二、降低重症死亡，第三建立群體免疫。陳其邁也說，保存醫療量能是要把病房、藥物、人力等準備好，包括醫師人力盤點，所以從去年5月幾乎天天晚上七點和醫學中心院長開專家會議，隨時都在調撥盤點病房、負壓檢驗量能。
其次，萬一病患增加時，病人要先分流分級、醫療分流管制，病人輕症再增加，就是再一人一戶居家照護。假如中重症，或者雖然輕症但有危險因子，如慢性病化療或風險因子，就要分流到專責病房或負壓隔離。
至於在建立群體免疫，就是施打疫苗，增加群體免疫，中後期因為群體免疫增加，感染比例就會降低，所以疫苗重要在這裡，最重要的還是在市民配合和基本工。
另外，陳其邁也表示，高雄現在平均4000位呼吸道症狀患者，篩檢比例可以到三成，算是各縣市比較高，因為市府提供免費快篩，也對醫師有補助，所以很多個案都是在診所基層醫師發現，如何透過疫調篩檢和有效降低提高NPI強度，都是在公衛或防疫上都是基本工，還是要做。
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