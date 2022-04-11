新竹市+10確診！職場群聚「1傳4」　公司同事PCR採檢陽性

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案27851為20多歲男性，與外縣市確診個案25203足跡重疊，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列同行友人1人；案27852為未滿5歲男童，為案26389（4月8日之個案）匡列接觸者，居家隔離期間出現發燒症狀，PCR採檢陽性確診，匡列同住家人1人。
案27850為20多歲女性，案27969為50多歲男性、案27970為20多歲男性、案28163為30多歲男性，4人任職同公司，因一位外縣市同事出現症狀，全公司啟動快篩，4人均快篩陽性、送醫PCR採檢陽性確診，全案共匡列9名同住家人、公司14人；案27971為30多歲女性，4月9日出現輕微症狀未就醫，4月10日因工作需求快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列接觸者28人。案28164為40多歲男性，4月11日因工作需求快篩陽性，PCR採檢陽性確診，匡列接觸者3人。
因應疫情，新竹市府宣布，明（12）日起啟動「國軍醫院社區篩檢站」（新竹市武陵路3號），由國泰、馬偕、國軍與南門醫院醫療團隊進駐，服務時間為周一至周五，上午9時至12時，下午1時至4時，民眾若收到簡訊通知、或發現與確診個案曾接觸或足跡重疊，可赴站隨到隨採、免費免預約。為鼓勵長輩接種疫苗，市府也加碼發放疫苗施打禮券，5月底前，滿65歲以上長輩施打任何一劑COVID-19疫苗，就送500元禮券。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。