怒罵「誰家的狗」惹議 柯文哲：老實講私下罵人罵更兇
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前遭到爆料於黨中央會議中，對著黨內立委賴香伶怒嗆中評委林恕暉是狗，更當著賴的面直言「誰家的狗，自己回去管好」，引發社會各界議論。對此柯文哲昨（10）日下午也在臉書上致歉。今（11）日被問到該議題時，柯文哲也坦言「檯面上檯面下要分一下，會改進」，不過也直言「老實講私底下罵人罵得更兇」。
根據《上報》報導，柯文哲上週三在黨內中央委員會議時，針對苗栗縣議員提名問題，與黨內人士熱烈討論。過程中甚至將砲口對準過去擔任賴香伶幕僚的中評委林恕暉，當著賴香伶的面直接嗆明「誰家的狗，自己回去管好」。而消息一出也引發各界軒然大波，賴香伶本人也公開表示「主席應該收回那句話，並向大家道歉。」
對此柯文哲當下出面接受媒體訪問時，僅表示「會私下打電話道歉」，不過昨日下午又無預警在個人臉書上公開致歉，表示「在內部會議中不當發言，造成對同志的傷害，我必須致歉。」而在今日下午的北市防疫記者會上，柯文哲也被問及道歉一事。柯文哲直言檯面上與檯面下表裡一致，「人家有跟我講，這個我會改進。」
不過柯文哲也坦言，他自己私下罵人罵更兇，但在管理的場合，不能檯面上檯面下一致，還是要分開一下。「我常常就是太一致了，不管人前人後都是一樣的態度。」柯文哲說，就是太自然了，這個沒辦法，「人家有跟我講了，這我知道，我會改進。」
※【NOWnews 今日新聞
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