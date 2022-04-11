看好台南 運河星鑽段地上權案招商 逾40家業者參與

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黃偉哲表示，此基地臨安平運河畔、河樂廣場、海安商圈，具觀光休閒優勢；且鄰近友愛商圈、海安商圈、安平商圈及永華行政中心、永華國民運動中心及議會，周邊住商休閒生活機能良好，為台南市中心的精華地段。近3年來，台南招商成果豐碩各界有目共睹，眾多指標型國內外企業看好台南發展，紛紛進駐投資。依據108年至111年2月統計資料，投資件數959件，創造投資額1,159億元，提供33,447個就業機會，且招商效益不斷地成長當中，產業加碼投資、就業人口增加，所衍生的民生消費需求，可為本次招商案帶來相當效益。
地政局長陳淑美表示，本案預計於111年5月公告上網，本基地以「星鑽水岸經貿圈」為發展願景，鄰近多處觀光資源。河樂廣場110年平均每月參訪人數達6萬5000人次以上，具備觀光消費潛能，得提供區域商業服務機能，串聯星鑽水岸觀光，且基地周邊機關辦公場所聚集，商辦屋齡皆達20年以上，因應台商回流及新創產業需求，可錨定新型辦公樓之空缺。此外，台南市110年觀光旅宿表現優異，觀光旅館住宿率52.18%，旅館住宿率44.36%，民宿住宿率26.95%，皆為六都最高，顯示 台南市具觀光旅宿發展潛力。歡迎投資人善用運河門戶之區位優勢，發展結合住、商、食等多元機能之複合產品，適合規劃零售商場、國際觀光旅館、辦公樓、銀髮健康出租住宅、高級商務出租住宅等產品，期能打造商業複合使用之新地標。