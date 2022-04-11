看好台南 運河星鑽段地上權案招商 逾40家業者參與

台南市地政局今 (11) 日舉辦「台南市中西區星鑽段 2425 、 2426 地號地上權案」招商說明會，逾 40 家投資人到場了解該案投資環境及條件，場面熱烈。台南市長黃偉哲也出席招商會，他表示，星鑽段 2425 、 2426 是精華區中的精華區，不僅地形、地貌好，座落的區位也很好，南市府在兼顧財源及土地永續發展的目標下，對市有土地做最好的運用，南市府有信心促成運河星鑽地區的都市轉型與發展，活化市中心區舊有商圈，歡迎對星鑽段 2425 、 2426 有興趣的朋友來一起投資台南。

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黃偉哲表示，此基地臨安平運河畔、河樂廣場、海安商圈，具觀光休閒優勢；且鄰近友愛商圈、海安商圈、安平商圈及永華行政中心、永華國民運動中心及議會，周邊住商休閒生活機能良好，為台南市中心的精華地段。近 3 年來，台南招商成果豐碩各界有目共睹，眾多指標型國內外企業看好台南發展，紛紛進駐投資。依據 108 年至 111 年 2 月統計資料，投資件數 959 件，創造投資額 1,159 億元，提供 33,447 個就業機會，且招商效益不斷地成長當中，產業加碼投資、就業人口增加，所衍生的民生消費需求，可為本次招商案帶來相當效益。