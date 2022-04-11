PCR、快篩試劑超貴　國民黨團要求公平會介入調查

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曾銘宗指出，這波疫情原比上一波更嚴峻，快篩試劑和PCR價格這麼高，國人已經忍受2年，國民黨團呼籲政府該是積極介入的時候，包括檢調、公平會、衛福部請拿出魄力，積極調查，市場天價到底問題出在哪裡？
書記長萬美玲表示，疫情指揮中心宣稱，未來在疫情期間將朝向病毒共存，生活常態化模式，因此快篩試劑和PCR將是非常重要的防疫工具。近期Omicron的高傳染力，造成國內多起感染源不明的案例，每日確診人數趨近500人，尤其學生發生染疫個案後，動輒大規模停課，造成第一線教學人員在教學進度上的壓力，疫情指揮中心提出「以快篩取代停課」計畫。但萬美玲指出，每個學校人數不一，人數龐大，購買快篩試劑的經費將從何而來？
萬美玲表示，國內販售快篩試劑的價格，遠遠高於國際價格，此外，去年初新冠病毒大爆發，歐洲國家如英國、德國由政府購買快篩試劑，提供民眾在家進行快篩。反觀蔡政府在快篩試劑的發送上標準不一，例如基隆市是由疫情指揮中心撥發快篩試劑給民眾使用，有些縣市則是局部公費發放，但大多數縣市則由民眾自行購買快篩試劑，萬美玲質疑，難道發送快篩試劑也有分藍綠縣市嗎？
萬美玲進一步指出，市場上快篩試劑的售價，各家品牌販售價格有所不同，一劑裝的快篩試劑約在300元台幣，5劑裝的快篩試劑平均每劑360元台幣，相較於歐洲國家快篩試劑價格，相同品牌在德國每劑100元台幣，新加坡每劑100元-130元台幣，南韓則140元台幣，顯然台灣售價偏高許多。
萬美玲質疑，一樣的廠牌的快篩試劑在台灣的售價竟然高到嚇人，到底有沒有黑箱壟斷交易？去年7月28日財政部關務署公告實施進口快篩試劑有免關稅措施，那為什麼在國內販售的快篩試劑比歐洲國家貴到2-3倍？
萬美玲表示，國內PCR檢測收費標準在黨團要求下，衛福部同意讓第一位陪病者由公費負擔，但實務上也發現，陪病不只一人，全家都在輪流，而PCR的價格也相當的高，而各醫院收費標準也不一，舉例而言，北市聯醫免費、中國醫大醫院5,500元，這對民眾也是不小的開銷，國民黨團呼籲蔡政府，無論是再開放第二位陪病家屬公費支付PCR，還是自費PCR，在價格上必須全國統一標準，做到合理、公開、透明。
衛環委員會召委林為洲表示，強烈要求疫情指揮中心成立快篩試劑國家隊，回想當初疫情爆發之初，口罩缺貨，甚是有不肖商人乘機囤貨，後來由國家徵用、價格統一、實名配給，「口罩之亂」才以平息。現在防疫進入下一個階段，Omicron傳播力超強，1人可傳播平均16人左右，每千人確診將讓1萬6千人感染，每天將有16萬人必須隔離，影響層面非常的廣。
林為洲指出，現階段一旦接到必須自主健康管理簡訊(被匡列)，隔離時間為10天，自主健康管理7天，隔離期間都必須進行快篩和PCR，但是匡列卻不確實，各縣市標準不一，本該匡列10人卻僅匡列2人，曾經有接觸卻未被匡列的民眾，就很擔心自己是否遭到感染，此時快篩試劑就很重要，但是每劑300元的快篩試劑讓人卻步，倘若政府能夠盡速成立篩試劑國家隊，免費提供國人使用，是這個階段防疫最重要的課題。
林為洲表示，國內現在有5家廠商可以製造、生產快篩試劑，政府應該盡速徵用，降低價格，讓國人可以非常方便居家自主快篩，這才是面對傳播速度快的Omicron病毒，最好的防禦武器。