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力薦林智鴻！溫朗東讚：林智鴻讓鳳山再現光榮

▲同是鳳山人的政治評論員溫朗東今天PO文大力推薦市議員林智鴻，他呼籲鳳山市民在家等一通電話，換一次鳳山的未來！(圖／截自林智鴻臉書)
▲同是鳳山人的政治評論員溫朗東今天PO文大力推薦市議員林智鴻，他呼籲鳳山市民在家等一通電話，換一次鳳山的未來！(圖／截自林智鴻臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-11 18:40:50

「在家等一通電話，換一次鳳山的未來！」同是鳳山人的政治評論員溫朗東今(11)PO文大力推薦市議員林智鴻，他提起自己居住鳳山的記憶及對在地的歷史情感，肯定林智鴻對鳳山整體發展有交通、經濟、文化的整合性思考，他呼籲鳳山市民接到民調電話「唯一支持林智鴻」，支持有想像力與實踐力的政治人物，就是支持讓鳳山再現光榮！

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溫朗東表示，林智鴻曾以東京新城、澀谷Shibuya Scramble Square等案例，提案以「鳳山蝶翼空橋」，連結衛武營公園與國泰重劃區；又提出在鳳山各景點導入ARVR科技，串連歷史景點，創造深度導覽。

溫朗東指出，他小學五年級開始，戶籍就設在鳳山鳳崗里，2018年才遷到鳳山五甲，當了27年的鳳山人，見到城市的轉變，第一個層次是商機不盛，第二個層次是文化密碼。他指出，鳳山的歷史深度僅次於台南，在高雄首屈一指，而現在會擁有歷史自豪感的鳳山人漸漸少了，這和都市發展的資本邏輯有關。

溫朗東強調，未來十年的鳳山會有很大的變動，日本三井不動產花100億台幣在國泰重劃區蓋六萬坪的商場lalaport；捷運黃線今年動工，預計2028年完工。經歷了漫長的等待後，鳳山又重新成為南台灣的中心。支持有想像力與實踐力的政治人物，也就是支持讓鳳山再現光榮。

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