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清明移動再發威！台中本土9+6 新增40足跡點看這裡

▲台中市環保局在出現確診者足跡的勤美誠品綠園道清消。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
▲台中市環保局在出現確診者足跡的勤美誠品綠園道清消。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-11 18:04:07

台中市今（11日）新增9例本土確診個案，另有6例確診尚無全國案號，市長盧秀燕表示，除了東勢區校園疫情和亞大男生確診，其餘多屬清明連假期間南來北往感染，在台中市有40個新增公共足跡點，她呼籲市民儘量減少不必要的移動，確保自己和旁人安全。

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盧秀燕指出，今天新增的15例，有9例已有中央案號，第1位是西屯區30幾歲男性（案27646），清明連假有北部旅遊史，10日確診CT值18.4，匡列同住者1人採檢及居家隔離。台中市足跡包括西屯區石頭日式炭火燒肉、家樂福超市西屯漢口店、台中逢甲郵局、西屯區陳媽媽四季涼補專賣店、全聯福利中心台中福星門市、八方雲集台中惠中店、台中何厝郵局、東南旅行社中港分公司、捷運水安宮至捷運大慶站、南區大慶夜市、中區台中公園玉市。

▲西屯區30幾歲男性（案27646）的足跡點包括夜市、玉市等處。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
▲西屯區30幾歲男性（案27646）的足跡點包括夜市、玉市等處。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
第2位（案27647）為南區50多歲女服飾攤商，7日搭高鐵到五分埔批貨、10日PCR檢驗確診，CT值14.32，匡列接觸者6人。台中市足跡包括大里區國光花市、南區小林健保藥局、築間幸福鍋物台中高工店、南區福平市場、高鐵249車次南港-台中、天津路服飾商圈廣慶服飾行、Ri Me瑞美進口服飾、順琦服飾、Curves可爾姿台中復興店、南屯公有零售市場、南區老牌清水排骨麵、南區文興中藥行。

▲南區50多歲女服飾攤商（案27647）足跡點有多處市場、服飾店。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
▲南區50多歲女服飾攤商（案27647）足跡點有多處市場、服飾店。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
第3位為太平區20多歲亞洲大學學生（案27648），不曾接種新冠疫苗，女友5日自國外入境居檢，他於5日、6日及8日戴口罩幫忙送餐到門口並聊天，10日晚間PCR陽性、CT值15.36，該案匡列居隔2人，台中市足跡包括健身工廠精明廠、全聯福利中心太平中平店、亞洲大學。

▲亞洲大學男學生（案27648）足跡點有健身中心。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
▲亞洲大學男學生（案27648）足跡點有健身中心。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
第4位西屯區60多歲男性（案27649），5日搭高鐵到南部與3名朋友聚會，事後3人都確診，他6日返回台中即未外出，10日凌晨確診陽性，CT值16.6。該男在台中市獨居，無匡列接觸者，可傳染期間無公共足跡。

第5位為大里區40多歲男性空調業工作者（案27650），接觸來源不明。 9日確診CT值14.11，匡列同住接觸者4人、職場2人，台中市公共足跡有北區財神爺滷肉飯、北屯區小林雞肉飯、A-bao霧峰樹仁店。

▲大里區40多歲男性空調業工作者（案27650）的足跡點有3處。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
▲大里區40多歲男性空調業工作者（案27650）的足跡點有3處。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
第6位是西屯區20多歲待業女性（案27976），5日曾與北部來訪友人聚餐，當晚友人被通知列居隔，10日採檢PCR陽性、CT值14.2。台中市足跡包括逢甲星星複合式夜景餐廳、屈臣氏逢甲店、DAISO大創百貨逢甲店、勤美誠品綠園道、物之坊寵物用品青海店。

▲西屯區20多歲待業中女性（案27976）足跡點有大創百貨、屈臣氏等。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
▲西屯區20多歲待業中女性（案27976）足跡點有大創百貨、屈臣氏等。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
第7、8、9例為東新附幼相關個案（案27977東勢9歲女童、27979東勢10歲男、案27978另童母親），其中40多歲媽媽已經打完3劑。東勢區另有5童被感染，感染源不明、尚無案號。

最後一案為20多歲大甲區女性，為市議員施志昌助理，她於清明連假到北部友人家拜訪，10日接獲通知友人快篩陽性，自己PCR採檢陽性確診，CT值16.46，匡列家人3名、職場5名接觸者採檢及居家隔離，施志昌PCR採檢陰性，其餘7人等待結果。台中市足跡包括議員服務處、國泰世華大甲分行、全家外埔皇后店、7-11新甲后門市、7-11新政門市、全聯大甲復興店、大甲郵局ATM。

▲議員施志昌助理足跡除了服務處，多在銀行、郵局等處。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）
▲議員施志昌助理足跡除了服務處，多在銀行、郵局等處。（圖／台中市政府提供，2022.04.11）

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