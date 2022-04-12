獨／阻止惡罷！郭國文提《選罷法》修法　送審委員會

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2016年《公職人員選舉罷免法》修法後罷免降低，2021年就有3場罷免案，今年也有1場罷免案，郭國文在年初林昶佐罷免案後就曾表示，現行規定造成高票當選、低票罷免，讓少數民意否決多數民意， 罷免機制應適時檢討及修正。
郭國文等17人已正式提案，針對《公職人員選舉罷免法》第90條除了罷免案成立需要有效同意票大於不同意票，且同意票數要達到該選區的選舉人數25%外，還要再增加單一席次選區罷免案，同意票須多於選舉時得票數 。
郭國文指出，頻繁罷免造成民主內耗，應該提法案修法，若罷免要超過當時當選票數，就能夠阻止惡罷事件發生，因為罷免成本大拉高、可能性變低時，發動惡罷的人就會評估，讓民主的穩定性相對提高。
郭國文說，多席次議員部分並未納入，是因為同意票達到25%就不容易；希望修法這會期能趕快通過，否則每2年1次選舉，中間又有罷免、補選，每次選舉都是兩黨對決，變成「小型性全國選舉」，必須建構制度的穩定性。
民進黨立委王美惠也說，2016年修法後，原本是要還權於民、落實人民監督，卻出現報復性罷免現象造成社會對立與資源浪費，尤其在單一席次選區，少數民意即可否決多數民意，這會使罷免通過的正當性受到質疑。
王美惠指出，現在的選罷法門檻設計仍有討論的空間，選舉罷免攸關國人參政權利，因此修法不能因人設事，最重要的是要取得社會共識，並且可以展現民意基礎以及具有正當性。
另外提案也針對《公職人員選舉罷免法》第92條進行修法，由於原規定為「罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人」，但同一公職是指同選區還是同職位，易造成爭議，因此明定不得為同一選舉區的同一公職人員候選人。