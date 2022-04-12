男星褲襠裂開洩春光　張書偉直視「內在美」超尷尬

民視八點檔 《黃金歲月》的腹黑大反派吳皓昇，為了讓自己看起來凶狠，特地靠節食斷食法，體重從77公斤減至71公斤，成功瘦身6公斤的好成果，果然一個眼神就讓對手不寒而慄，他笑說現在凶狠起來，連自家狗狗都怕，一眼瞪過去，狗狗就夾起尾巴逃走。日前拍攝一場跟張書偉在頂樓露台的動作戲，過程中出拳又出腳，結果西裝褲的褲檔「從前面破到後面」，但當時還在拍攝臉部特寫，被打倒在地的張書偉就全程看著吳皓昇的內褲，直到導演喊卡，讓兩人都直呼超尷尬的。
吳皓昇表示發生當下出腿踢張書偉的肚子，然後聽到線頭裂開的聲音，接著張書偉就默默地說：「皓昇哥，你的褲子破掉了。」讓吳皓昇彈跳起來，直到看到破掉的位置，他瞬間脹紅臉，直說真的很害羞，不過幸好他自己訂製西裝時，有多備幾條西裝褲，當下趕緊請梳化組再回棚內拿褲子過來，完成接下來的重頭戲。
這一場戲是張書偉被發現是臥底，而吳皓昇為了證明他沒有說謊，就抓他到頂樓，作勢要從高樓推他，逼得他下跪求饒。兩人在天台打鬥的動作戲，也讓懼高症的吳皓昇捏一把冷汗，他說一靠近牆邊，頭皮跟腳底瞬間發麻，不過敬業的兩人隨即投入在表演中。而張書偉也請吳皓昇的動作戲都來真的，從踹他肚子、拉他頭髮等等的打鬥，兩位都說演得很過癮，不過吳皓昇強調他跟張書偉是在導演指導之下，在安全範圍內演出，請觀眾不要模仿。