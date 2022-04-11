行動力影響死亡率？ 爸媽走路慢又小碎步 當心帕金森氏症？

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「帕金森氏症」正是年長族群中常見的行動障礙疾病之一。史考特醫師指出，當大腦中分泌「多巴胺」的神經元開始退化、凋亡至一定程度，帕金森氏症患者將逐漸出現小碎步、步態緩慢的跡象，更甚者如同被「施咒」一般，步行時身體僵直、動彈不得，末期甚至無法行走，只能依靠輪椅或長期臥床。
「帕金森氏症」讓人無法正常行走？ 「行動輔具」助患者重拾步伐
史考特醫師表示，每年4月11日是「帕金森氏症日」，若家中長輩開始有走不太動、步履蹣跚的狀況出現，應及時至神經科或復健科就診。如果確診是帕金森氏症的問題，除了接受妥善治療，平時可多進行和緩運動，或利用科技輔具幫助正常行走。
史考特醫師說明，帕金森氏症會使腦內分泌「多巴胺」的神經元壞死，導致大腦無法操控手腳、踏出步伐，因此出現步態凍結、動作僵硬等問題。現在可以藉由搭配雷射光的行動輔具，指引患者腳下的路面，透過「視覺刺激」輔助大腦控制手足。
帕金森氏症族群其實仍有正常行動力，但負責控制「迴路」的神經元壞損，導致行動障礙問題。史考特醫師表示，結合雷射光的輔具只需套上鞋套、調整轉盤，讓雷射光投射至地面，就能幫助重拾步伐，行走得更為順暢。
長輩步態緩慢、少走路莫輕忽！ 復健科名醫籲採取「這運動」減輕症狀
史考特醫師提醒民眾，肌肉是一種「用進廢退」的構造，如果長期沒有活動、走路，肌肉和體能等健康狀態可能大幅衰退。提醒民眾切莫輕忽長輩步態緩慢、鮮少運動的情況。
除了保持活動習慣，「運動」是否也有助改善行動障礙？史考特醫師表示，運動可以促進肌肉、心血管與骨骼健康，更能活化大腦細胞刺激多巴胺分泌，降低帕金森氏症患者的「開關現象」。先前亦有文獻即指出，東方盛行的「太極拳」運動，降低帕金森氏症症狀及減少跌倒頻率有一定助益。
史考特醫師表示，呼籲民眾適時關心家中長輩的身體狀況，及時注意帕金森氏症相關症狀。如果發現長輩行動能力降低，不妨抽空陪伴他們多多散步、或搭配科技輔具幫助行走，也可練習太極拳等運動伸展筋骨，都能幫助長輩活得更長久、更健康。
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