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美國與伊朗日前達成停火備忘錄（MoU），雙方預計本週進一步完成正式簽署程序。在此之際，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）21日宣稱已封鎖全球能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並警告船隻不要接近該水域。不過，美軍隨即否認相關說法，強調海峽仍維持開放，國際航運並未中斷。根據路透社報導，美國中央司令部（CENTCOM）發言人、海軍上校霍金斯（Tim Hawkins）表示，「伊朗並未掌控荷姆茲海峽，海上交通仍持續運作，美軍部隊正監控局勢，以確保航道維持暢通。」荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是全球最重要的能源運輸通道之一，約有全球五分之一的石油與天然氣出口需經此航道運輸。因此，任何有關海峽封鎖的消息都可能牽動全球能源市場與國際經濟。伊朗革命衛隊稍早宣布關閉海峽，並要求船隻遠離該區域。此舉也讓外界對美伊日前達成的停火備忘錄（MOU）產生疑慮。該協議原本被視為推動雙方展開更深入和平談判的重要基礎。分析指出，荷姆茲海峽問題已成為美伊後續談判的核心議題之一。儘管雙方已宣布停火，但包括伊朗核計畫、解除制裁、遭凍結資產處理，以及海峽通行權等關鍵爭議仍有待協商，未來數週的技術談判結果，將決定中東局勢能否真正走向穩定。