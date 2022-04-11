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亞洲每4人有1個脂肪肝 恐致肝硬化肝癌

亞洲每4人有1個脂肪肝 恐致肝硬化肝癌
亞洲每4人有1個脂肪肝 恐致肝硬化肝癌

每日健康-每日都做得到的健康

2022-04-11 19:00:43

亞洲每4人有1個脂肪肝  恐致肝硬化肝癌

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109年衛福部死因統計資料顯示，有1萬1,737人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中慢性肝病及肝硬化為我國主要死因的第10位，死亡人數為3,964人，肝癌則高居我國主要癌症死因的第2位，死亡人數為7,773人。肝臟相關病變早期並無明顯症狀，是不容忽視的沉默殺手，其相關死因序位及發生率都在前幾名，民眾千萬不可掉以輕心。

國外研究指出，身體質量指數(BMI)數值越高，罹患脂肪肝的機率也越高。估計全球約四分之一人口有脂肪肝，在亞洲地區約27.4%的人罹患脂肪肝，推估至2030年，美國罹患脂肪性肝炎者發生率將上升63%，導致肝硬化發生率將增加168%及肝臟相關死亡人數增加178%，估計導致肝臟相關的死亡約80萬例。

 

肥胖是脂肪肝主因  愛吃這兩種食物最危險

由於肥胖是罹患脂肪肝重要因素之一，為保障肝臟健康，國民健康署建議，國人應從源頭做起，透過養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖，以降低脂肪肝的發生。

脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，根據107年癌症登記資料顯示，有24.3%肝癌是與脂肪性肝炎有關。致病機轉為脂肪肝、脂肪性肝炎進行至肝硬化、肝癌，一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，造成罹癌風險的增加。避免脂肪肝的產生是阻斷肝癌的重要關鍵；如果已有脂肪肝的問題，應遵從醫囑、規律就醫、定期檢查。

常見造成脂肪肝的原因，包括：肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，而上述因素可歸納為生活型態與慢性病控制。由於脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，國人生活型態改變，例如:喜好含糖飲料、高脂肪食物，以及久坐缺乏運動等，導致體重增加甚至產生脂肪肝等健康問題。另外，加強慢性病病人服藥的遵從性，也可避免脂肪肝的產生。

 

脂肪肝治療無特效藥  4招控制體重防肝包油

目前脂肪肝沒有有效的治療藥物，研究顯示，最有效的治療方法是養成規律的生活型態或減輕體重，呼籲透過四大訣竅來進行減重：

一、 認識BMI：BMI計算公式【體重(公斤)/身高2(公尺)】，個人可依BMI來計算每日熱量攝取量。

二、 聰明吃：多吃蔬菜、全榖雜糧、多喝白開水，減少含糖飲料，養成均衡飲食習慣。

三、 快樂動：體重過重或肥胖者每天若能減少攝取300大卡熱量，增加體能活動多消耗200大卡，每週可減重約0.5公斤，運動除了能減重更能預防復胖，每週至少150分鐘中度強度規律運動。

四、天天量體重：隨時監控自己的體重變化。

 

若民眾發現自己罹患脂肪肝，千萬不要相信偏方，請接受正規的治療，建議要定期追蹤肝指數及腹部超音波，避免肝硬化及肝癌的危險。

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