【罕病孤獨路5】害怕不被社會接納　一個關鍵讓她勇敢

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3次生死大關 安穩入睡、平安醒來成奢求
陳惠苹要面對的挑戰，不只是身體上的不便，她回想過去人生經驗中最可怕的3次大病住院，第1次是被婚紗公司同事傳染感冒，當時剛好跟著去海外員工旅遊，一回國全身無力、走路極喘，還得請同事揹著她移動，醫師見她狀態不對勁，並要她住院觀察。
當晚9點多，突然陷入意識昏迷，據一旁正照料她的家人描述，陳惠苹並不是昏睡狀態，而是發了瘋似的要逃出醫院，並扯開自己身上的點滴，但她毫無印象，只記得醒來時，已經過了10天，而且還住進加護病房，經由醫師檢查，才知道她因脊椎側彎壓迫胸椎，使得肺部缺氧，導致意識不清。
從此，陳惠苹每晚睡覺時，必須配戴呼吸器，讓氧氣灌滿肺部，才能確保她隔天能安穩的醒來。但考驗還沒結束，2年後，她覺得身體似乎能夠適應了，因此沒有每天配戴呼吸器，直到某天突然又被同事傳染感冒，被送進醫院插管，讓她意識到自己身體的是相當脆弱，配戴呼吸器是她維持生命動能的關鍵，12年前至今不敢一天不戴。
而第3次住院，是因為呼吸器出問題，導致無法正常呼吸，嘴唇發紫，緊急送醫治療。這三次生死大關，第1次住院50天，第2次20天，第3次10多天，每每都相當驚險，能夠安穩入睡、平安醒來，對陳惠苹來說，是每天最珍惜的事。
曾因罕病懼怕公開身份 現在勇敢讓大眾認識自己
雖然身體受到限制，但老天爺賜予陳惠苹一雙靈巧的手和渾身的藝術特質，雖然學科成績並不優異，但她在美術領域闖出了自己的天地，國中那年，老師安排她到特教班一起學畫畫，讓她找到了人生的志趣，高中則就讀泰北高中美術班，現在，是一家手工飾品店的老闆娘。
陳惠苹在網路上販賣手作飾品，但一開始並不想公開讓客人知道自己是身障人士，擔心眾人帶有「因為你很可憐，才願意買作品」的憐憫眼光，只想透過作品來證明實力，直到確診罕見疾病後，林炫沛醫師邀請她加入財團法人罕見疾病基金會，受到了病友的鼓勵，且在一次公開的大型公益活動中擺攤販賣自己的作品，才深深領悟到「要學會跨出去，雖然我的疾病很特別，但我一樣很努力在生活，要讓更多人看見我、甚至認識真正的我。」
陳惠苹敞開心門，也認為「比起其他罕病病友，已經算是很幸運、很幸福了。」她用雙手編織夢想，也鼓勵大眾築夢踏實，更希望自己以身示現，鼓勵更多病友跨出來，他們只是先天的基因不同，但意志和一般人沒有不同，一樣有權利追逐夢想，擁有屬於自己的璀璨人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53277
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