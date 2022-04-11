長者打疫苗領千元時間太短 北市府：配合中央延至五月底
新冠肺炎疫情近日在全台逐漸升溫，為了減輕民眾確診可能出現的症狀，中央與地方政府也頻頻呼籲長者應盡速施打疫苗。而日前中央政府與地方政府聯合補助長者施打疫苗的獎勵一共1000元，因為只到10日而遭到地方民眾抱怨時間太短。而在上週指揮中心宣布獎勵延續至五月底後，北市府在今（11）日的防疫記者會上也宣布一同延續，只要長者在5月31日前施打完疫苗，都能領到1000元的獎勵。
台北市副市長蔡炳坤表示，北市府自2日起，祭出65歲長者打疫苗送千元禮券，加上最近疫情延燒，疫苗打氣有明顯提升。第一劑催出566位長者施打，目前第一劑接種率達到82.42%；第二劑催出933位長者施打，接種率達78.65%；加強劑催出8823人，接種率達61.50％。從4月2日到現在，長者接種合計增加1萬322人次。
而1000元禮券中，中央與地方政府各補助500元，原本依照中央補助的時程，僅只補助到10日，不過北市府上週在公布相關獎勵措施時，能夠領取補助的預約疫苗時間已過，再隔週到北市疫苗預約系統預約時，發現能預約的時間都是下週，且就無法領取千元禮券，也讓地方里長與長者們抱怨「是不是政府騙人」。
而上週中央指揮中心也宣布補助500元的獎勵措施將延長至5月31日，北市府方面今日召開防疫記者會時，也由蔡炳坤宣布北市府跟進，只要在5月31日施打完疫苗的65歲以上長者，都可以領到1000元的禮券。蔡炳坤表示，本來獎勵日期只到10日，但現在與中央同步延長至5月31日，還是希望長者能夠優先來接種疫苗，保護自己也保護家人。
※【NOWnews 今日新聞
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