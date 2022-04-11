關懷菲國外籍生心理健康！高苑科大辦文化及生活適應講座
飄洋過海來台灣的外籍生，一邊讀書和一邊努力適應陌生的環境，很有可能會堆積心理壓力。高苑科大學務處諮商輔導中心近日為菲律賓外籍學生舉辦文化與生活適應專題演講，這次非常榮幸邀請到遇見心理諮商所楊昕瑜諮商師擔任講師，全程以英語演講並帶領活動與討論。
這次演講以「Turning Stress into Strength」為主題，講師在開場時，先讓學生思考身為外籍生的感受及面臨的困境，透過學生之間的交流可以讓他們成為彼此的支持港灣。心理師透過身體掃描引導學生覺察自身的壓力及情緒，進一步評估是否有感受到個人情緒耗竭，同時也教導學生幾種自我照顧的方法，在過程中，講師透過小遊戲的方式吸引學生們的注意力，來提升學生參與分組討論的意願。
演講中有很多的小遊戲及討論活動讓學生對這次的演講都有非常好的評價，諮商輔導中心舉辦外籍生的活動希望可以落實三級預防中的初級預防，以協助外籍生提早因應在台生活壓力，及讓外籍生可以更加適應在台的生活及學習。
高苑科大趙必孝校長的辦學理念配合政府新南向政策，十分重視外籍學生的招生成效及後續教育的責任，他尤其鼓勵同仁善盡社會責任，盡力推展國民外交，因此他特別看重外籍學生的生活適應輔導及學用並進的教學目標；此外，楊凱琳學務長非常重視諮商輔導中心所舉辦的外籍學生相關演講或輔導活動，她也很肯定這次演講的內容必能帶給境外學生最佳的助益及鼓勵。