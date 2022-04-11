保濕、抗老…面膜該天天敷嗎？ 皮膚科醫授「最佳使用法」

我是廣告 請繼續往下閱讀
皮膚科蔡逸姍醫師指出，市售面膜依使用形式分為「片狀布膜」與「塗抹類（泥膏、凝膠、乳霜）」兩種。面膜的原理是將臉部密封、與空氣隔絕，透過面膜的精華液成分，以封印的方式覆蓋皮膚的角質層，加速成分的吸收；同時，敷面膜的行為也具有心理療癒與舒緩效果。
面膜無需天天敷 敷完保濕延續效果
面膜可作為「快速保養」的一環，主要是能短時間內增加保濕力，再搭配各產品的特色，例如：保濕、抗老、抗痘等，但補水效果並不那麼持久。
蔡逸姍醫師分享，一般保養程序應以「清潔」、「保濕」、「防曬」為主，面膜為輔，無需天天使用；敷面膜後，建議搭配按摩與塗抹乳液（或乳霜）來延續保濕效果，若為具收斂、抗痘效果的面膜，可能含有相對刺激成分，建議要清洗乾淨再接著保濕步驟。
剩餘精華塗身體 這些效果面膜要避免
不少人會將敷面膜剩下的精華液塗抹身體，蔡逸姍醫師認為，若是具保濕效果的面膜精華液可如此使用，但若為具收斂、抗痘效果的面膜則要避免。
挑選停看聽 敷臉最多20分鐘為限
食藥署提醒，挑選面膜時，外包裝上應有完整標示，如全成分名稱與業者資訊等，使用前可先沾取面膜精華液試用於耳後、手腕內側確定無敏感跡象。
此外，使用面膜時間約為15～20分鐘，並依照產品使用說明，不過度使用，以免造成刺激紅腫或其他症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53343
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw