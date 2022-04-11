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便當店不想賺錢？90元爽吃「3主餐」　眾愣：配菜還爆滿

▲便當是許多人的三餐的最佳選擇，不過近年物價飆漲，便當也陸續漲價，但有網友卻分享，自己到某家自助餐店夾了3樣主菜，竟只花了90元。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲便當是許多人的三餐的最佳選擇，不過近年物價飆漲，便當也陸續漲價，但有網友卻分享，自己到某家自助餐店夾了3樣主菜，竟只花了90元。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-11 21:24:57

便當在現今步調快速的生活中，是許多人的三餐的最佳選擇之一，不過近年物價飆漲，原本被視為相當省錢的便當也陸續漲價，但有網友卻分享，自己到某家自助餐店夾了3樣主菜，並把配菜格也填滿，結果老闆竟然表示只要90元，如此便宜的價格讓許多人超羨慕，紛紛詢問該店家位於何處？

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中可見，他買的一份便當中，白飯上蓋了雞排、魚肉、雞腿3樣主食，另外3格中，也都裝了滿滿的配菜，原PO指出，「下午路過一家自助餐店夾好要結帳，店裡老闆是一位奶奶」，對方看完便當說「今天吃很豐盛哦，總共95元」，原PO則解釋因為今天中午還沒吃，沒想到對方竟回應「90元就好，記得吃飽一點！」讓他聽完後超級感動。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO分享，自己到便當店夾了3樣主食，並把配菜格全部塞滿，佛心老闆看完後竟只收他90元，讓許多網友羨慕。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，短時間已有上萬人按讚，留言表示「這太便宜了啦」、「真的佛心來著，阿嬤超善良」、「這佛心來的根本沒賺錢，做身體健康的」、「這我遇到一定天天買耶」、「阿嬤是經營佛心店，圖的是身體健康和顧客的笑容」、「3個主餐就超過100了吧，這樣只要90元？」、「這便當是兩人份吧」、「奶奶善良給的海陸雙拼，要珍惜」。

此外，也不少網友跪求店家位置，「這在哪啊，我要去幫忙促進經濟發展」、「對不起了錢錢，我需要知道地址把你送去給別人照顧」、「跪求店家地址」、「這家在哪！正在吃150的便當看到這篇，差點爆氣」、「CP值太高了，可以透露位置嗎？」（編輯：張志浩）

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