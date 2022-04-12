4月瘋媽祖！劉濤經典扮相再現　連小孩也抱腿喊她女神

4月份適逢媽祖繞境活動，中視搭上這股熱潮，11日起推出由劉濤、劉德凱、林心如等主演的經典神話劇《媽祖》，對照當年劇照，如今的三位演員顏質彷彿是「神蹟」，完全凍齡、魅力依舊。由劉濤詮釋的「媽祖」形象深植人心，當初她曾說過，原本不太敢接演，後來被劇本打動，但拍完後她則吐露希望不要再拍神話劇，並打趣地表示因為想做人，不想做神了。





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▲劉濤（左）和劉德凱的經典神話劇《媽祖》，在中視頻道重現。（圖／中視提供）

劉濤的演技精湛，演過無數作品，她曾在節目專訪時提到，連女兒也看過她演的《媽祖》。小孩還小時，有一回她收工回家，女兒竟然跑來抱著她的腳，嘴巴喊著「媽祖」，讓她覺得很逗趣。劉濤認為自己和媽祖個性有幾分相似，她曾說過自己是一個太有力量的女人，睡覺睡得特別少，一天24小時想做的事特別多，「當馬達滾動之後，這個世界越來越大，我能做的事情越來越多，越來越享受這種快樂和給予，就會停不下來。」她認為只要活著的一天，就不怕任何事情，而這般強大的內心素質確實和仗義行善的「林默娘」很像。





當初拍攝《媽祖》，劉濤全程沒有用替身，很多戲都是實景拍攝，要克服海邊各種天候因素，像是強勁的海風、漲潮等，像是要拍攝從天邊飛下來，必須用很長的鋼絲吊著，高度是連鏡頭在哪都看不到，即使風吹歪了方向，狀態還是要很穩定，挑戰性十足。





▲劉濤當初拍攝《媽祖》全程沒有用替身，很多戲都是實景拍攝。（圖／中視提供）

▲林心如在《媽祖》裡飾演觀世音菩薩，仙氣飄飄。（圖／中視提供）

《媽祖》劇中劉德凱飾演劉濤的父親，為了入戲，劉德凱都光著腳在沙灘走，不僅脫皮還整個人都曬黑，劉濤進劇組時看到還誤以為是當地漁民。但這完全不減劉德凱的男神魅力，劉濤形容上戲前，劉德凱留著長髮，頗有法國男人的味道，怎麼看都很帥，感覺就是《一廉幽夢》裡頭的「費雲帆」現身。《媽祖》每週一至週四晚間10點在中視播出。



