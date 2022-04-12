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保時捷導入線上購車平台！新車、中古車一指搞定免出門

▲保時捷新車或是原廠認證的中古車，如今都能在線上平台上，輕鬆一指下訂各式車款。（圖／台灣保時捷提供提供）
▲保時捷新車或是原廠認證的中古車，如今都能在線上平台上，輕鬆一指下訂各式車款。（圖／台灣保時捷提供提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-12 07:30:00

擁有一台保時捷是不少人的夢想，如今實現這個夢想不用出門，動動手指就能搞定！台灣保時捷宣布從即日起正式導入線上購車平台，透過整合數位服務，不管身處何時、何地，無論是新車或是原廠認證的中古車，都能夠輕鬆一指下訂夢寐以求的保時捷車款，為車主打造一站式尊榮服務，從挑選車款、配備到交車以前的所有需求，全部都能在線上平台進行，平台上也提供保時捷全系列車款的完整資訊，讓車主可以怡然自在地輕鬆訂製夢幻愛車。

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台灣保時捷是第一個在台導入線上購車平台的歐系豪華汽車品牌。台灣消費者現在能夠進入Porsche Finder網站，快速且準確地訂製理想中的保時捷車款，並輕鬆與保時捷原廠授權經銷商取得聯繫，享受簡易又便利的購車體驗。輕鬆篩選出自己理想中的購車條件、瀏覽目前保時捷中心提供的車款、以及查看車款的完整訊息，從極具代表性的保時捷911到保時捷純電跑車Taycan，一應俱全。保時捷線上購車平台還提供多樣功能與選項，無論是新車或是中古車，車主不須出門，就能從線上與保時捷經銷商預約購車。

台灣保時捷通路發展處處長暨代理總裁吳海峯先生表示：「我們的策略和目標，就是讓消費者可以不受時間或地點的限制，透過數位化服務，無縫接軌地體驗並擁有保時捷卓越的產品。去年保時捷在台灣交付4022部車，銷售的成長反映出台灣市場具有高度潛力。有信心透過啟用全通路模式的線上購車平台將強化台灣市場的發展、為保時捷帶來更多銷售機會及可能性，更能夠增加我們與潛在客戶接觸的契機。」

保時捷在其他國家進行的調查結果中揭示了全球市場的趨勢：在義大利，線上購車平台用戶中，有40%的買家是從未買過保時捷的新顧客，並且中古車在義大利市場非常受歡迎，佔保時捷線上平台銷售的9成以上，具指標性意義的保時捷911車系是當地線上購車最熱門的車款。保時捷將持續瞭解顧客購車習慣以及市場回應，更進一步優化線上系統，以提供更完整便捷的保時捷品牌體驗。

保時捷於2019年開始在德國導入線上購車平台服務，並自2021年起，積極在各主要市場推動線上銷售服務，訂定線上銷售通路佔新車交付30%的目標。線上購車平台的推出也為品牌的願景帶來顯著的發展。2021年，全球透過線上銷售平台售出了約5,800部保時捷，比2020年成長了三倍。如今，保時捷持續擴大其線上購車平台，完善產品服務，以滿足市場需求並保證顧客享有頂級保時捷體驗。
 

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