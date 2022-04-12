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四座主要的玄武岩地形島嶼中，除了西吉嶼現已無人居住，其他3座雖然為有人島，但也只剩約50名常住人口。想探訪它們，台南的將軍港每年的4至9月、每週一、三、五、六、日，有雙吉福氣號固定航線往返東吉嶼、東嶼坪嶼；07:30由將軍港出發約1小時10分鐘可抵達東吉嶼(單程票1,500元)，10:10由東吉出發至東嶼坪的航段，船程約50分鐘、單程票價600元，此船班會繼續開往七美。值得注意的是回程船班15:25由七美發船直達東吉嶼，東嶼坪則不停留；東吉嶼開船時間為16:30，約17:30返回台南將軍。除了東吉嶼島上約有4間民宿，4月起陸續推出浮潛行程。南方四島國家公園的海底豐富生態吸引旅人，也讓許多KKDAY、KLOOK等旅行社於4月起推出探索行程。
景點資訊
雙吉福氣號
網址：jmt.tw
費用：KKDAY於4月26日起出團的【南方四島浮潛&遊艇跳島遊七美1日遊】，採2人成行每人3,690元起，行程時間：07:30-17:00，出發地點為澎湖馬公。
Klook也於4月1日起推出【澎湖薰衣草森林浮潛＆南方四島國家公園＆藍洞跳島1日遊】，行程時長7至8小時，每人2,880元起，出發地點同為馬公
這篇文章 跳島旅遊｜澎湖南方四島珊瑚天堂4月開潛 探賞繽紛海底花園 最早出現於 行遍天下旅遊網