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書店藏「神秘喵警告」！三貓走台步陪挑書　網讚：是天堂

▲書店中藏著一個神秘喵警告，原來是會有三隻貓咪在天空步道上陪顧客挑書。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
▲書店中藏著一個神秘喵警告，原來是會有三隻貓咪在天空步道上陪顧客挑書。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 10:20:31

對愛書之人來說，在書店閱讀喜愛的作品一整天便是最好的娛樂，而位在美國賓夕法尼亞州的Cupboard Maker Books，則把讀書環境打造得更上一層次，在店中竟藏著三隻優雅嫻靜的貓店員，平時在天花板上的步道來回走台步，偶爾會親近店內顧客，陪著人類一起挑書、讀書。

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▲書店中掛著大大的警示牌「小心貓咪跳落」。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
▲書店中掛著大大的警示牌「小心貓咪跳落」。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
這家位在美國的書店相當別出心裁，在店中飼養三隻貓咪，分別是女皇「Annika」、王子「Fluffytail（Mouse）」和伯爵「Zakula」，牠們平時生活於店內，店家通常會配置一、兩個人類店員照顧牠們，而三位的工作就是不停在「天空步道」上走台步，偶爾踏入平地，陪陪進門挑書、讀書的顧客。

▲貓咪會在天空步道上來回走台步。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
▲貓咪會在天空步道上來回走台步。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
▲店中貼出許多貓咪的照片。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
▲店中貼出許多貓咪的照片。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
雖掛上大大的「貓咪撞擊警告」，但目前並沒有意外發生，只有一些近距離的跳躍失誤。且為了在人來人往的店內保護三位貓店員，店家在貓咪的脖子上套有警示項圈，若牠們離門口過近，項圈便會發出噪音提醒人類店員快來幫忙。

▲貓店員們偶爾踏入平地，陪陪進門挑書、讀書的顧客。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
▲貓店員們偶爾踏入平地，陪陪進門挑書、讀書的顧客。（圖／TiKTok：cupboardmakerbooksstore）
這家結合書本與貓咪的書店成為許多人心目中的天堂，網友們回覆「貓＋書！這是天才想法！」、「這是真實的生活嗎？？貓和書？？我永遠不會離開這個地方」、「你們招人嗎？聽起來像天堂！書和貓……」、「如果一隻貓從上面俯衝轟炸我，我接受我的命運和牠們的爪子」 （編輯：李惠婷） 


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