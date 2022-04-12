中央鬆綁停課以班為單位　鄭文燦：方向是對的

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鄭文燦指出，目前真的很多學校停課，低風險的、甚至是經過篩檢後無風險的班級，確實不需要停課10天。他認為，可以採預防性停課1到3天，經過篩檢後確定沒有風險的話，就可以復課，這個方向是對的，讓學校可以用最低的成本，提高防疫的韌性，不過草案仍需由教育部與衛福部溝通，中央會做周延考慮，市府也會推出一個學校的快篩計畫，希望能夠讓所有的家長放心。
鄭文燦表示，目前衛生局正在準備約20萬劑快篩試劑，各校可自願參加，希望找出潛在黑數，未來學校的防疫韌性跟企業的防疫韌性一樣，停課跟停工的標準，會按照風險高低劃分，哪些部份該居隔10天，哪些是可以回到日常的生活，都會經過一定的程序來完成，讓精準防疫和提高防疫韌性並行。
桃園市教育局上午公布中壢區中園國小與龜山區銘傳大學都有新增學生確診，中原國小確診班級停課10天，至4月21日復課；銘傳大學停課6天至4月17日，18日復課，目前桃園市共有24所學校、幼兒園、補習班仍停課中。
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