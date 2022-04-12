接見瑞典國會訪問團　蔡英文：盼雙方展開直航班機

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蔡英文指出，這幾年感受到歐洲議會的大力支持，歐洲議會通過了許多支持台灣的決議或建議報告，去年10月的「台歐盟政治關係暨合作」報告，對於台灣和歐盟的雙邊關係以及未來的交流發展，都具有指標性的意義，感謝報告起草人瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）。
「台灣和瑞典是理念相近的夥伴」，蔡英文表示，台灣和瑞典在各項領域的交流，都有顯著的進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假訊息等領域，展開了更多的合作；也希望雙方能簽署通航協定，展開直航班機。
蔡英文表示，此時此刻面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的夥伴更要攜手合作。今年出她提出「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深台灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線。
歐柏莉則表示，台灣的民主指數排名全球第8，她十分尊敬台灣的自由、民主及人權，並認為這對海峽對岸的10幾億人民來說，是閃亮的典範。台灣的傑出表現帶給世界許多啟發，但也被中國的共產政權視為威脅。
歐柏莉指出，過去幾周全球見識到獨裁者懷抱統一的野心會有什麼樣的結果；俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行是十分可怕的例子，因此有義務與台灣站在一起，竭盡所能共同捍衛台灣的自由與民主價值。
歐柏莉說，上周瑞典國會外交事務委員會以多數表決贊成持續與台灣深化關係，並且決議設立「瑞典之家」，這對曾經在議會提議設立「瑞典之家」的議員來說，是非常大的鼓舞。
魏莫斯則表示，身為「台歐盟政治關係暨合作」報告的起草人，他也致力推動台歐盟洽簽雙邊投資協議。尤其是這份報告去年在歐洲議會獲得壓倒性的通過，相信這只是一個開端，未來雙邊關係將持續深化。
有關台歐盟合作，魏莫斯說，他知道台灣即將在布魯塞爾設立語言學校，希望歐盟各個會員國都加強與台灣合作，促進在歐洲的中文學習，這樣才可以關閉一些其他不適合的中文學校。