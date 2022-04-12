限三天！乾吃拉麵「不限麵量」200元 網讚：飽到天靈蓋
拉麵控吃起來！以道地日式油麵聞名的「東京油組総（音同總）本店」，除了在東京掀起吃油麵的風潮，也收服日、台、韓三國多位明星的味蕾，在店內可見許多名人簽名，在台灣帶起一波沒有湯的拉麵熱潮。今年推出首波優惠，今（12）日起至4月14日只限三天，店內招牌醬油油麵不限麵量，均一價祭出200元，網讚大碗兩球麵「吃完飽到天靈蓋」。
東京油組総本店除了只供應「乾吃拉麵」，連菜單都很簡潔，店內主餐只有招牌醬油油麵、辣味味增油麵兩種，分為3種份量：並盛（1球麵）、大盛（1.5球麵）與W盛（2球麵），有海苔、筍乾、蔥花、叉燒條基本配料。最大特色就是使用日本空運來台的醬油，並讓民眾依據麵量，自行添加醋及辣油拌著吃，也能自行取用洋蔥丁、胡椒粉，或是跟店員免費索取蒜末、柚子胡椒調味，嘗試多種口味變化。
東京油組総本店宣布，今（12）日起至4月14日連續3天，全台門市都推出內用招牌醬油油麵（250元），「不限麵量」均一價200元，且麵條售完就是門市閉店時間。據了解，並盛麵量是160g、大盛麵量240g，而W盛使用兩球麵，光麵體重量就達320g，而一般男性食量大多是「大盛」。網友大讚「W盛吃完超飽」、「想念這一味」、「我要吃到血流成河」，但也有人覺得可惜，這波優惠中沒有辣味味增口味，且全台門市少，想朝聖吃不到。