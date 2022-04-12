高雄大旗美議員初選勝出　林慧欣：齊心為地方打拼

高雄市民進黨市議員初選率先公布第一選區（大旗美）結果，大旗美區應選3席提2席，其中一席由現任林富寶取得，另一席由「邁向過半大聯盟」林慧欣勝出。林慧欣表示除感謝其他４位參選人共同良性競爭外也期待未來能在地方上齊心協力繼續打拼。
今天民進黨高雄市議員初選大旗美民調結果出爐，大旗美區的高雄第一選區，應選3席民進黨提名2席，共有5人登記競逐，分別為現任的林富寶、林慧欣（女）、李庭慧（女）、劉金松、蒙勝南。結果今天中午出爐，三家民調公司的民調平均分數，林富寶最高，達0.3291，林慧欣第二是0.3067，兩人雙雙取得大選門票。李庭慧則以0.2592排第三，蒙勝南第四0.0732，劉金松第五0.0318。
邁盟成員李林慧欣為立委邱議瑩前助理，此次對上湧言會推出的前議員李鴻鈞女兒李庭慧，兩人都是美濃在地人，初選期間，李庭慧請來立委趙天麟、王定宇、林楚茵助選，林慧欣則有高雄市多位菊系立委站台，最後關頭連剛拿下屏東縣長黨內初選勝利的周春米也現身輔選。
林慧欣是高師大客家研究所碩士，長期投入客家文化事務，活動力強，常擔任大型活動主持人，闖過初選後，仍將面臨市議員大選。林慧欣表示，從參選至今慧欣努力走過大街小巷，希望能讓專業有理想的年輕人，為深愛的家鄉力拼一席。
林慧欣也感謝家人、夥伴一路的陪伴與協助，也謝謝期間願意推薦慧欣的前輩們，更謝謝鄉親願意相信慧欣，給慧欣替大旗美服務的機會。未來慧欣會勇敢堅定為這片養育他的土地以及鄉親爭取更好的未來！