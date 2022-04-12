民調出爐！74%網友挺羅智強參選 41.8％看好藍翻轉桃園
國民黨籍台北市議員羅智強日前不顧黨中央反對，透過臉書宣布參選桃園市長，《NOWnews今日新聞》針對羅智強的支持度、看好度及未來動向進行民意調查，結果出爐。
根據調查結果顯示，有74.72%民眾支持羅智強宣布參選桃園市長，19.05%民眾反對，6.23%民眾不知道或沒有意見。至於國民黨最後若不是派羅出征桃園，羅在選戰過程中會做出什麼動作？60.43%民眾認為羅智強會信守承諾，轉支持黨內提名的候選人；16.28%民眾認為羅智強可能會背棄承諾，找理由堅持參戰；也有11.95％民眾判斷羅智強雖不脫黨，但也改走低調作風，不會助選。
針對國民黨除了羅智強，目前潛在人選當中，誰更適合代表國民黨參選桃園市長？有高達67.85%民眾皆不知道或沒意見；21.06%民眾支持在藍營中民調持續領先的立委魯明哲，7.11%支持立委萬美玲，而桃園市議長邱奕勝力挺的立委呂玉玲僅有3.99％民眾支持。
最後，針對最後大選結果，有接近半數41.85%民眾認為國民黨有基本盤，這次可能翻轉勝選，有26.95％民眾則認為民進黨在執政優勢下，會拿下桃園；有15.51%民眾認為完全無法判斷勝負，7.97%民眾沒意見或不知道，7.71%民眾認為遠民以經驗炫藍綠相爭，第三勢力有機會奪權。