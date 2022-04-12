產業局人員確診！北市府：已送快篩試劑 目前疫調匡列中
新冠肺炎疫情近日在台灣持續蔓延，而疫情狀況近日也蔓延至台北市政府。今（12）日上午位於台北市政府10樓的產業發展局，傳出有公務員確診。對此台北市政府方面也回應，表示目前衛生局疾管科正要進行疫調及匡列作業，稍早已送快篩劑給同仁先做篩檢，後續將清消、靜置24小時。
北市府公管中心秘書王子建於今日中午出面接受媒體訪問，北市府公管中心上午10點30分接到產業局通知10樓有同仁確診，之後依照同仁確診處理流程，目前請衛生局疫調中，之後會進行該區同仁撤離，並清消、靜置24小時。
王子建表示，目前具體接受快篩的相關同仁，初步統計有約上百人，而該名確診的產發局同仁，直至上週五之前都有進入市府上班工作，直至本週才開始請假沒有進入市府。至於是否與11樓市長辦公室相關人等使用同台電梯，有相互傳染的疑慮？王子建則說，目前經評估後並無此疑慮。
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