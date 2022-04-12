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產業局人員確診！北市府：已送快篩試劑　目前疫調匡列中

▲位在台北市政府10樓的產業發展局，12日上午傳出有公務員確診，目前產業局辦公室除了暫停出入外，也暫時由駐衛警管制。（圖／記者丁上程攝，2022.04.12）
▲位在台北市政府10樓的產業發展局，12日上午傳出有公務員確診，目前產業局辦公室除了暫停出入外，也暫時由駐衛警管制。（圖／記者丁上程攝，2022.04.12）

記者丁上程／台北報導

2022-04-12 14:01:172022-04-12 14:04:51

新冠肺炎疫情近日在台灣持續蔓延，而疫情狀況近日也蔓延至台北市政府。今（12）日上午位於台北市政府10樓的產業發展局，傳出有公務員確診。對此台北市政府方面也回應，表示目前衛生局疾管科正要進行疫調及匡列作業，稍早已送快篩劑給同仁先做篩檢，後續將清消、靜置24小時。

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北市府公管中心秘書王子建於今日中午出面接受媒體訪問，北市府公管中心上午10點30分接到產業局通知10樓有同仁確診，之後依照同仁確診處理流程，目前請衛生局疫調中，之後會進行該區同仁撤離，並清消、靜置24小時。

▲公管中心秘書王子建受訪時表示，公管中心上午10點30分接到產業局通知10樓有同仁確診，之後依照同仁確診處理流程，目前請衛生局疫調中，之後會進行該區同仁撤離，並清消、靜至24小時。（圖／記者丁上程攝，2022.04.12）
▲公管中心秘書王子建受訪時表示，公管中心上午10點30分接到產業局通知10樓有同仁確診，之後依照同仁確診處理流程，目前請衛生局疫調中，之後會進行該區同仁撤離，並清消、靜置24小時。（圖／記者丁上程攝，2022.04.12）
王子建表示，目前具體接受快篩的相關同仁，初步統計有約上百人，而該名確診的產發局同仁，直至上週五之前都有進入市府上班工作，直至本週才開始請假沒有進入市府。至於是否與11樓市長辦公室相關人等使用同台電梯，有相互傳染的疑慮？王子建則說，目前經評估後並無此疑慮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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